Diego Flores trató de "mentiroso" a quién dijo que hubo una pelea entre él y un futbolista

Diego Flores, al igual que Godoy Cruz, necesitaba de un triunfo para obtener un poco de tranquilidad, luego de tres derrotas al hilo. Así fue que la victoria ante Racing en la tarde del lunes en el Malvinas Argentinas, fue una bocanada de aire fresco para todo el pueblo Bodeguero.

“En el fútbol argentino, todos sabemos que la paciencia para un director técnico es muy poca, pero el equipo tenía muchas ganas de revertir estos partidos que pasaron, donde habíamos hecho muchas cosas buenas y nos quedaron cosas pendientes. Fue un gran paso, estábamos en deuda con la generación de peligro. Aprobamos esa materia", expresó el entrenador de Godoy Cruz, en conferencia de prensa.

Ante la consulta de Ciudadano News, sobre qué sucedió al término del partido ante Rosario Central, donde rumores periodísticos hablaron de una supuesta discusión entre él y un futbolista (trascendió el nombre de Federico Rasmussen) y de una posible salida, si el resultado ante Racing no era bueno, Flores fue contundente: "Es todo falso. Lo de mi salida y lo de la pelea. Me pone contento que hayan inventado que fue con Rasmussen, porque es un chico divino, un gran compañero y puertas para adentro no creería nadie sobre esta pelea. El que dijo todo esto quedó como un mentiroso”.

Finalmente, se le preguntó por el próximo paso, que es ni más ni menos que visitar a River Plate en el renovado Más Monumental: “Si mantenemos esta línea, consecuentemente conseguiremos mejores resultados que peores. Y a todo el mundo le gusta ganar en Buenos Aires y a River”.