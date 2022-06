Dibu Martínez sueña con ser el mejor arquero de Qatar 2022

El arquero del seleccionado argentino, Emiliano Dibu Martínez, prometió que se preparará "como nunca" en su vida para el Mundial de Qatar 2022, luego de haber tenido algunos inconvenientes físicos previos a la Finalissima.

"Pueden faltan varios meses, toda una pretemporada y la Premier League con partidos cada tres días, pero puedo decir que me voy a preparar como nunca me preparé en mi vida", aseguró Martínez en una entrevista con la señal ESPN.

El guardameta disfruta de sus últimos días en el país, ya que pasará el último tramo de sus vacaciones en Ibiza antes de sumarse a la pretemporada en Aston Villa en Australia en los primeros días de julio. Sin embargo, el ex Independiente contó que llevará a Pablo Capuchetti, uno de los kinesiólogos del seleccionado nacional, para completar su recuperación de la rodilla y realizar una rutina diaria matutina. Durante su estadía en Argentina, Martínez también se realizó un tratamiento con inyecciones de "plasma rígido" con el reconocido doctor Jorge Batista.

"Ya no me duele nada", precisó el arquero de la "Scaloneta" que después de conquistar la Finalissima contra Italia en Londres fue liberado por el cuerpo técnico del segundo partido ante Estonia en España. "La selección es como una familia. Scaloni creó un grupo que no creo que haya muchos entrenadores en el mundo que lo pueden hacer", destacó.