Dibu fue recibido como un héroe en Mar Del Plata e hizo de las suyas

El arquero Emiliano Dibu Martínez tuvo este jueves un multitudinario recibimiento y homenaje en Mar del Plata, su ciudad natal. Arriba de un escenario y con micrófono en mano, se refirió a los mejores momentos del Mundial Qatar 2022 que consagró a la Selección argentina. Y entre ellos, destacó su relato sobre el penal de Aurelien Tchouameni, que ejecutó afuera dejando a la Albiceleste más cerca del título.

El locutor a cargo de la ceremonia le preguntó sobre el origen del baile con el que festejó el errado francés, y al respecto Dibu contó: "Es algo que me sale en el momento, sé que en los penales me hago fuerte, sé que ellos me respetan porque jugadores rivales me lo han dicho".

Pero luego dio más detalles sobre la tensa situación, generando el momento de locura del arquero: "Cuando atajo el primer penal en una final del mundo (a Kingsley Coman) sé que el otro chico iba a estar muy nervioso, le traté de jugar mentalmente tirándole la pelota lejos, hablándole... Y la tiró afuera, se cagó todo", cerró ante las risas de todos.

