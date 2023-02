Di María recordó a Maradona: "Me bancó cuando todos me mataban"

Ángel Di María es uno de los tantos jugadores argentinos que logró cambiar su imagen con el público. Resistido en los primeros años, se convirtió en el último tiempo en uno de los máximos ídolos del actual equipo, estando a la altura de Lionel Messi y de Emiliano Dibu Martínez.

Pero como marcábamos, los inicios no fueron fáciles. Hubo muchos críticas por su rendimiento y por las lesiones. Sin embargo, uno de los que los que siempre confió en él fue Diego Armando Maradona, quien lo dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Diego es Diego, con él me saco el sombrero. Cuando todos me mataban, él me bancó", expresó Fideo, en diálogo con Espn.

Sin embargo, a la hora de elegir a su jugador favorito, se queda con Lionel Messi. "En mi cabeza, Leo es el mejor. Hubiera sido muy lindo que Diego hubiera estado en la final. Se caía ahí. Ver a Leo levantar la Copa del Mundo y al Diego en cancha, sería hermoso".

Finalmente, Angelito le metió presión a Messi, de cara al Mundial de 2026, donde él se ve afuera, aunque sí se ilusiona con la Copa América de 2024: "Ya al próximo Mundial no sueño. Con llegar a la Copa América sería muy lindo para mí, me gustaría. Intentar estar sería importante. Pero Leo es el mejor y tiene que estar. Siete Balones de Oro, Mundial, Finalissima, Copa América, ganó todo con Barcelona. Tiene que ir", sentenció .