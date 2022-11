Demichelis tuvo su presentación oficial en River

Se acabó la espera. Oficialmente River Plate tiene entrenador: Martín Demichelis fue presentado en conferencia de prensa, siendo el sucesor de Marcelo Gallardo, con lo que implica todo eso. El flamante DT dio algunos indicios de lo que quiere de su equipo para la próxima temporada.

"No tengo dudas que, junto a mi grupo, que se formó por un grandísimo sentido de pertenencia, vamos a honrar esta posición para que River siga por una línea exitosa, de continuidad. Como me dijeron hace unos días, recibí un mensaje muy hermoso de una persona dentro de River, me escribió emocionadamente 'nosotros no dejamos la vara muy alta, hicimos un piso y unos grandes cimientos para darle crecimiento'. Prometo honrar esta posición. Tenemos vocación para seguir esta línea", expresó Demichelis, quien estará acompañado por Javier Pinola y Germán Lux como colaboradores.

"Si me venía con tres o cuatro alemanes me iban a criticar que no estaban acostumbrados al fútbol argentino. Formé un grupo con grandísimos humanos. Con Javi arrancamos hace dos años. Empezamos a contactarnos. Javi me comentó de la licencia. De habernos enfrentados y después encontrarnos en la Selección, me di cuenta que había incorporado la cultura alemana. Dije: 'Este es alemán, me gusta'. Nació hace dos años atrás. Desde ahí mantuvimos el contacto para trabajar juntos. Hoy se alinearon los planetas. Lo armé por todo lo que te dije", agregó sobre Pinola.

"Intentaré dar una solidez defensiva, pero sin negociar ir para adelante. Vengo de una cultura donde las transiciones marcan la diferencia a nivel mundial. Claro que soy amante de la pelota, pero no de las posesiones que aburren. Intentaremos ser lo más vertical posible, siempre y cuando el momento lo considere", recalcó.

"A más de uno le generará la duda de los entrenadores modernos, jóvenes, que nos formamos allá, que venimos a hablar difícil... Mi familia vivió en diferentes países y habla diferentes idiomas, pero en casa se habla un solo idioma: el riverplatense. Es el idioma que le voy a transmitir a los jugadores. Protagonismo, disciplina, respeto, unidad, esfuerzo. Son los valores de River. No los voy a cambiar", sentenció Micho.