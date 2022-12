"Deja de stremear, hombre", las críticas al DT de España luego de perder con Japón

Lo que sorprendió en la rueda de prensa que brindó el técnico tras el partido, es que afirmó qaue nunca se enteró de que su selección estuvo eliminada de la Copa del Mundo de Qatar durante tres minutos, cuando Costa Rica ganaba por 2-1.

Luis Enrique dijo que no era consciente de que España estaba a punto de quedar fuera del torneo cuando Costa Rica le ganaba a Alemania. ”¿Tres minutos eliminados? ¿Por qué? ¿El triunfo de Costa Rica? No lo sabía. No lo sabía porque estaba concentrado en nuestro partido. Si me hubiera enterado, me habría dado un infarto”, expresó con total sinceridad.

“Tuvimos cinco minutos de pánico, de falta total de control. Hoy los japoneses nos pasaron como aviones y todo se equilibró cuando decidieron que ya habían obtenido lo que querían y si Japón hubiese necesitado convertir dos goles más, lo habría hecho.... Superamos el corte, pero esta derrota nos debe servir como advertencia. Debemos mostrar una fortaleza que nos faltó esta tarde, por lo que no tenemos mucho para festejar”, agregó Luis Enrique.

”No estoy nada contento. Sí, nos hemos clasificado, me hubiera gustado estar arriba ganando este partido. Ha sido imposible porque en cinco minutos, Japón ha marcado dos goles. Nos hemos clasificado, pero yo quería clasificarme ganando y como primero de grupo. En cinco minutos nos han marcado y en diez minutos nos ha desarbolado por completo”, dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

La crítica al Streming:

Algunos medios de comunicación de España enojados con la actuación del seleccionado que perdió ante Japón pero se clasificó a octavos de final como segunda del grupo, se enojaron con el DT y su manera de comunicar, una de las frases que dijeron es que " pierde tiempo streameando, tendría que aceitar mas al equipo".

También los twitteros se han burlado a través de algunos memes: