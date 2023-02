De Paul confirmó que se lesionó en la previa al duelo vs Países Bajos

Fue un verdadero escándalo. Los principales diarios del país publicaban que la lesión de Rodrigo De Paul a 48 horas del duelo de Argentina vs Países Bajos, encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Finalmente todo fue aclarado por el propio De Paul.

"Sí, me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido, sentí algo ahí atrás. Cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía como una distensión grado uno", expresó el volante campeón del mundo, en diálogo con el programa La Vuelta de Fox Sports.

Y amplió: "La lesión fue en la última jugada del entrenamiento. Cuando termina la jugada se me acerca el técnico y me pregunta 'qué te pasó', y le digo 'no sé, sentí algo atrás'. '¿Pero te tiró?'. Le digo: 'No, no sé qué es'. Cuando entro con el médico me dice 'vamos a hacer una ecografía'. Ahí ven que el músculo tenía algo. Entonces me dice 'mañana a primera hora hacemos una resonancia'. Entonces le digo 'resonancia no porque me va a salir algo'. Si en la resonancia me veían lesionado me descartaban. Con la ecografía medio que yo lo manejaba. Le dije 'mañana me hago una ecografía temprano'. 'Bueno dale', me dice".

Rodrigo siguió comentando lo que por aquellas horas era tensión y dudas: "Al otro día me hago ecografía, y el médico me dice 'tenés diez días'. Pero le digo 'jugamos pasado mañana'. Me dice 'yo sé cómo sos vos, cabezadura, vas a querer jugar, pero tenés que saber que hay un 80% que te rompas y te pierdas todo el Mundial, tenés una distensión'. 'Yo quiero ir probando', le digo. Bueno, lo único que 'al técnico no le des ninguna información, no lo lleves a ningún lugar'. Le pido a Leo, el técnico: '¿Puedo hablar con vos? Yo lo único que te pido, para que no se genere un teléfono descompuesto, es que me dejes decidir. Si estoy para jugar o no. Te lo juro, si no estoy te voy a decir la verdad. Me dice 'quedate tranquilo que vos a decidir si estás o no'. Hago cinta y nada, bicicleta, poquito... Llega la tarde y ahí fue que no salgo a entrenar y se filtra que me había lastimado. Ahí hubo un kilombo, es porque adentro muy pocos lo saben para que se filtre. Yo tenía que hacer carreras, despacito. Y cuando hago la primera era un dolor... Te lo juro. Me doy vuelta y me pregunta '¿y?'. 'Bien', con el fisio con el que yo estaba. Así a morir. Entonces, a la noche yo estaba muy preocupado. Yo sentía que me iba a perder lo que me quedaba del Mundial".

"Entonces voy a la habitación de Leo (Messi) y me dice 'Rodri, no jugués boludo'. Y le digo: 'Leo puede ser el último partido en un Mundial porque yo tengo fe de que vamos a pasar a¨semifinales, pero no sé si me van a volver a convocar'. Él me dice: 'Yo te prometo que yo te voy a ayudar a llegar a semifinal, pero no arriesgues porque lo más probable es que te quedes afuera'. Y que él me diga así... Llevarle la contra a Leo es muy difícil, él no me lo dijo no del lado de capitán del equipo, sino como un amigo, un hermano mayor".

Finalmente el futbolista del Atlético de Madrid, comentó la importancia de Tini, su novia, en la decisión de finalmente estar ante Países Bajos: "Yo me meto en la habitación, yo no quería hablar con nadie. Todo eso se había filtrado, tenía a mi mamá y a mi papá preocupados. Yo les digo que no pasa nada. La llamo a Tini, que no sabe ni lo que vale un gol. Se empezó a empapar de fútbol conmigo, porque yo a veces le comento. Entonces, le digo 'no sé qué hacer, si jugar o no'. Pero era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico, eso me sacaba un poco de presión, de responsabilidad porque me dejaba decidir a mí. Ella me decía 'cómo te sentís'. Yo le decía 'no sé, la verdad que no sé cómo me siento, si voy a poder correr rápido, si voy a poder patear y mañana es el partido'. Ella me dice 'yo te voy a apoyar, decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir'.

De Paul jugó, lo hizo muy bien, aunque tuvo que salir en el complemento, donde allí se notó que no estaba al 100%. Sin embargo, fue clave para que Argentina pudiera pasar a las semifinales de un Mundial que luego coronaría a la Selección argentina con la medalla de oro.