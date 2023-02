De Paul abrió una polémica: ¿La Scaloneta es la mejor Selección argentina de la historia?

Rodrigo De Paul, uno de los símbolos de la Selección argentina campeón del mundo en Qatar 2022, brindó una entrevista en las últimas horas y opinó, con argumentos, que la denominada Scaloneta es la mejor Argentina de todos los tiempos. Por supuesto, esto despertó un debate por las redes.

"No lo digo desde el ego, ni muchos menos. Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)", explicó De Paul sobre si opinión, en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: "No fue fácil, hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú después de no sé cuánto tiempo, rompimos el récord de partidos invictos. Como equipo esta Selección logró algo sumamente importante y además la conexión con el público... La gente vio que éramos hinchas que tuvimos la posibilidad de defende la camiseta".

Finalmente, comentó que "no quiero que se me enoje nadie porque Argentina tiene una historia sumamente importante y rica". Al margen de esta última frase, a muchos no les gustó la palabra del volante. ¿Coincidís o no con él?