Cuáles son los amistosos de verano confirmados para 2023

Cada vez falta menos para el inicio de la Liga Profesional 2023. Es por eso que en enero, los equipos se pondrán a tono con algunos partidos amistosos, que ya están confirmados. A continuación, el cronograma de partidos confirmados.

Amistosos de Boca:

Vs Independiente, en San Juan el domingo 8 de enero. Hora a confirmar.

Vs Everton (Chile), en San Juan el sábado 14 de enero. Hora a confirmar.

Amistosos de River:

Vs Monterrey (México), en Austin el martes 10 de enero desde las 23 hs.

Vs Millonarios (Colombia), en Miami el sábado 14 de enero desde las 21:30 hs.

Vs Vasco da Gama (Brasil), en Orlando el martes 17 de enero desde las 21 hs.

Amistosos de Independiente:

Vs Boca, en San Juan el domingo 8 de enero. Hora a confirmar.

Vs Everton, en San Juan el miércoles 11 de enero. Hora a confirmar.

Vs Universidad de Chile, en Concepción (Chile) el domingo 15 de enero. Hora a confirmar.

Vs Colo Colo, en Concepción (Chile) el miércoles 18 de enero. Hora a confirmar.

Amistosos de San Lorenzo:

Vs Independiente del Valle (Ecuador), en Uruguay el domingo 15 de enero desde las 21:30 hs.

Vs Peñarol (Uruguay), en Uruguay el martes 17 de enero desde las 21:30 hs.

Vs Danubio (Uruguay), en Uruguay el sábado 21 de enero desde las 21:30 hs.

El resto de los amistosos confirmados hasta el momento, con horarios a confirmar:

Talleres vs. Racing (Córdoba), viernes 30 de diciembre

Godoy Cruz vs. Talleres, jueves 5 de enero

Banfield vs. Tigre, sábado 7 de enero

Estudiantes (LP) vs. Curicó (Chile), sábado 7 de enero

Newell's vs. Unión, sábado 7 de enero

Rosario Central vs. Universidad de Chile, sábado 7 de enero

Colón vs. Vélez, domingo 8 de enero

Belgrano vs. Godoy Cruz, lunes 9 de enero

Atlético Tucumán vs. César Vallejo (Perú), martes 10 de enero

Lanús vs. Belgrano, miércoles 11 de enero

Argentinos Juniors vs. Belgrano, sábado 14 de enero

Sarmiento (J) vs. Newell's, sábado 21 de enero