Cristiano Ronaldo fue presentado en Arabia Saudita: "Mi carrera no está terminada"

"Es un placer estar aquí. Sentí la bienvenida que nos dieron a mí y a mi familia. Por supuesto que voy a dar lo mejor por este club", expresó Cristiano Ronaldo ante los hinchas de Al-Nassr que se acercaron a recibirlo al Mrsool Park.

CR7 fue presentado como nuevo jugador del Al-Nassr, de Arabia Saudita, tras haber llegado a Riad, la capital saudí, en las últimas horas.

Luego de un recibimiento espectacular, habló en conferencia de prensa, donde dejó títulos importantes y destacados. "Me siento orgulloso de haber tomado esta decisión. Mi trabajo en Europa está hecho, he jugado en los mejores clubes y para mí ahora es un nuevo desafío competir en Asia y tener la oportunidad de mostrar la evolución del fútbol en esta parte del mundo a las nuevas generaciones. Para mí es un desafío pero me siento muy feliz de estar acá", declaró ante los medios. "Mi familia siempre me apoya, especialmente mi mujer y mis hijos. La recepción de ayer fue maravillosa, estoy muy agradecido", amplió.

"Para mí no es el final de mi carrera, no me importa lo que digan los demás. Quiero cambiar esa forma en que la gente mira al fútbol de Arabia Saudita. Quiero disfrutar y que la gente disfrute también".

"Quiero cambiar la mentalidad en las nuevas generaciones, tuve muchas oportunidades en Europa, de Brasil y Australia, pero no solo me sedujo el fútbol, sino también el país. Es la chance de mejorar mi conocimiento sobre el deporte en este país, ofrecer una visión diferente sobre el fútbol de este país. Por eso tomé esta decisión", sentenció.