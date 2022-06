Corinthians - Boca: día, horario y probables formaciones

La gran obsesión de Boca Juniors. Este martes 28 de junio, desde las 21.30, el Xeneize iniciará su llave de octavos de final visitando a Corinthians, con el objetivo de pisar fuerte en Brasil y encaminar la serie que se definirá una semana después en La Bombonera. Para esto, Sebastián Battaglia pondrá en cancha prácticamente su equipo ideal. Transmitirá la señal Fox Sports.

Después de haber plantado un equipo alternativo en la agónica derrota con Unión del viernes pasado, el DT meterá mano de raíz para poner a su once de gala, es decir, aquel que supo vencer por un contundente 3-1 a Barracas Central. No obstante, en relación a ese partido habrá una única y sensible baja: la de Frank Fabra.

El colombiano, que viene siendo una de las figuras de Boca en este segundo semestre, alcanzó el límite de amarillas y no podrá decir presente en el Arena Corinthians. De acuerdo a lo que probó en el ensayo futbolístico semanal, Agustín Sández ocupará su lugar en el andarivel izquierdo.

El resto de los protagonistas que intentarán dar el primer paso en los octavos de la Copa Libertadores, serán los mismos titulares que vienen desempeñándose habitualmente en este último tiempo.

Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa, sería el equipo que piensa el DT Xeneize.

Corinthians por su parte, saldría a la cancha con Cássio; Fagner, Joao Victor o Robert Renan, Raul Gustavo y Lucas Piton o Fábio Santos; Du Queiroz y Giuliano; Gustavo Mantuan, Roni, Willian; y Róger Guedes.

Hay que destacar que ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos. En Brasil, el triunfo fue del Timao por 2 a 0, mientras que en La Bombonero fue igualdad 1 a 1, aunque Boca mereció el triunfo.