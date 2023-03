Contactaron a Brian Fernández: cómo está el futbolista

Las páginas deportivas y policiales hablaron durante todo este lunes de Brian Fernández, el futbolista de Colón de Santa Fe, quien fue apartado por Néstor Gorosito luego de faltar a dos entrenamientos consecutivos. Además de esto, este 20 de marzo apareció un vehículo vandalizado, en el cual solía trasladarse el jugador. Teniendo en cuenta su conocida historia de adicción a las drogas, todo fue un combo que generó mucha preocupación. Sin embargo, su entorno familiar confirmó que Brian no está desaparecido como se informó en un primer momento.

“Brian se encuentra bien, con el grupo de profesionales que están al tanto de su situación. El auto no estaba abandonado, estaba ahí. Brian lo estaba usando, pero no es suyo, se quedó sin nafta, quedó ahí varado y no lo queríamos poner en condiciones para que no lo siga usando. El tema es que lo veníamos controlando y hoy a la madrugada la gente le robó todo y lo destrozó. Es muy largo de explicar y difícil de entender, pero está bien y tiene un grupo de profesionales con él que está a disposición de nosotros. La familia ya estaba al tanto de que el auto estaba ahí. Él lo entiende y lo sabe cuando está bien, pero estaba mal y lo estaba usando”, aseguró la madre de Brian (Rosana Villagra) en contacto con Clarin.

El jugador no sólo fue noticia este lunes, sino también la semana pasada cuando Gorosito lo mandó al frente por faltar a dos entrenamientos seguidos: "Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está. Tiene que hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le tengo que dar prioridad al grupo porque para mí son todos iguales. Ya le pasó muchas veces. Hablé con él. Le hablé como si fuera mi hijo, un pibe de barrio, un pariente mío, pero es tema de él. Tiene que hablar con un psiquiatra o un psicólogo".

Al respecto, también se había expresado el psicólogo personal de Brian, cargando contra Colón y contras Pipo: “Colón y Gorosito terminaron de soltarle la mano a Brian. Como sociedad estamos totalmente inmaduros, somos unos caretas. Brian nos enseña lo que sucede en el 90% de las personas que vivimos en esta cultura consumista y en el fútbol”.

Lo cierto es que, según asegura Clarín, Fernández nunca estuvo desaparecido. Tanto su actual pareja como su representante (Christian Bragarnik) dan por hecho que a la hora de que se conoció la noticia del auto abandonado y vandalizado, Brian estaba durmiendo en la casa de un tío.

Parece que no hay marcha atrás respecto a la decisión de Gorosito de no tenerlo en cuenta en Colón. Es eveidente que el futbolista sigue teniendo problemas con las adicciones y que por ahora está perdiendo esa batalla. Tanto su familia como su representante están haciendo lo posible para cuidarlo y que puede salir adelante, siendo feliz dentro de un estadio de fútbol.