Confirmado: Retegui jugará para la Selección italiana

Como ya había trascendido, el delantero de Tigre, Mateo Retegui, fue convocado a la Selección italiana, de cara al inicio de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024, según la lista desvelada este viernes por el técnico Roberto Mancini.

Es importante resaltar que el goleador del fútbol argentino, cuenta con pasaporte italiano por los orígenes sicilianos de su abuelo, había indicado su padre a medios italianos, que desde hacía semanas especulaban con la posibilidad de que recibiera un llamado.

Italia sufre desde hace años una penuria de futbolistas ofensivos de garantías y depende en gran medida de la inspiración de Ciro Immobile (Lazio, 33 años, 55 partidos internacional, 15 goles). Además de Retegui, la lista de Mancini incluye otras dos caras nuevas, el arquero del Lecce Wladimiro Falcone y el defensa del Torino Alessandro Buongiorno.

En Tigre (desde 2022 a la fecha) tiene sus mejores cifras que fueron de la mano de la mayor cantidad de minutos de juego que tuvo. Disputó 48 partidos (3.562 minutos), marcó 29 tantos y uno cada 122,8 minutos. Suma 158 remates de los cuales 70 fueron al arco y tiene una efectividad de conversión del 18,4 %. Su campaña fue de menor a mayor y así lo reflejan la mayoría de sus datos ya que en Estudiantes (2019/2020) jugó 25 partidos (1.280 minutos) y marcó 4 goles, uno cada 320 minutos y con una efectividad de 12,5 % de sus tiros para convertir. De sus 32 remates, 17 fueron al arco. El porcentaje de intentos dentro del área fue de 65,6 % (47 toques) y afuera de 34,4 %. No tuvo asistencias, pero sí 9 pases para remates.

La otra novedad es que Bruno Zapelli, una de las promesas de Belgrano de Córdoba, fue incluido en la nómina sub 21 de Italia. “No era algo que me esperaba, pero me pone muy contento. Es un gran paso. Voy a ir, a sumar experiencia, a conocer otro fútbol, otro juego, otra cultura. Eso sirve para mi futuro, para crecer, para conocer otros lugares”, comentó el joven futbolista.