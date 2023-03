Comienza la fecha 6 de la LPF: días, horarios, árbitros y TV

Este viernes inicia una nueva jornada del fútbol grande de la Argentina. Se trata de la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que tendrá varios encuentros destacados, entre ellos River vs Lanús, Boca vs Defensa y Justicia, Godoy Cruz vs Racing y el clásico entre Huracan vs San Lorenzo.

A continuación, te dejamos días, horarios, árbitros y TV de cada uno de los encuentros.

Viernes 3 de marzo



20.00 Unión de Santa Fe vs. Estudiantes de La Plata (TV Pública)

Árbitro: Pablo Echavarría

20.00 Sarmiento vs. Rosario Central (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Sábado 4 de marzo

17.00 Platense vs. Central Córdoba (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Rapallini

17.00 Gimnasia de La Plata vs. Colón (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

19.15 Lanús vs. River Plate (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

21.30 Newell’s vs. Barracas Central (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

21.30 Atlético Tucumán vs. Banfield (TNT Sports)

Árbitro: Ariel Penel

Domingo 5 de marzo

17.00 Independiente vs. Instituto (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

19.15 Huracán vs. San Lorenzo (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

21.30 Tigre vs. Argentinos Juniors (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

21.30 Talleres vs. Vélez (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Lunes 6 de marzo



17.00 Godoy Cruz vs. Racing (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

17.00 Arsenal vs. Belgrano (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

21.00 Boca vs. Defensa y Justicia (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Espinoza