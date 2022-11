Ciudadano News en Qatar: la otra cara del Mundial

LUCAS GATTI

ENVIADO ESPECIAL A QATAR 2022

Se sabía que Qatar 2022 iba a ser el Mundial más polémico de la historia. Ya de por sí es una Copa del Mundo que se disputa en una época del año totalmente distinta y en un país con poca tradición futbolística. De hecho, es la primera vez que participa y sólo por ser el anfitrión.

En la cobertura del encuentro entre Portugal y Uruguay, Ciudadano News dialogó con un trabajador uruguayo en el sector gastronómico de la Copa Del Mundo. Él contó en primera persona lo que se está viviendo en la organización en los estadios, principalmente con el despilfarro de comida.

“Llegué a Qatar contratado por una empresa francesa. Desde la organización, recibimos unas tres toneladas de alimentos por día y terminamos tirando la mitad, después de los partidos, cuando hay trabajadores que pasan hambre”, resaltó Sergio (por su seguridad, no damos más detalles sobre su identidad).

Y agregó: “La comida es de primera calidad y va para toda clase de persona, incluidos los del VIP. Hay tablas de queso de tres o cuatro kilos por persona, por ejemplo. Es imposible que un espectador se coma todo. Y la orden es tirar todo lo que sobre, Cuando hay chicos de distintos países que literalmente están pasando hambre en las calles. No todo es como te lo pintan aquí”.

Otra de las caras que muestra este Mundial, son las costumbres políticas y religiosas que impactan en una sociedad como la sudamericana. “Somos muchos sudamericanos los que estamos trabajando acá en Qatar. Y una de las cosas que me parece ridícula, es que las parejas no pueden convivir, salvo que estén casadas legalmente. Si estas en pareja, pero no casado, obligatoriamente tenés que vivir en departamentos distintos”.

Finalmente, el chef uruguayo alertó por lo poco que están ganando los trabajadores: “Hay personas que están cobrando 350 dólares por mes. En mi caso, gano exactamente lo mismo que ganaba en España, ya que vengo de trabajar en Barcelona y me contrataron para este evento. Hay algunos empleados, sobre todo de la India, que prefieren pasar hambre o comer lo que puedan de lo que sobra para no gastar ese dinero y llevarlo luego a su país”.

“Hay muchas luces en Qatar, pero también mucha arena, con la cual están queriendo tapar las cosas feas de este país. Al margen de esto, sabía perfectamente a qué lugar venía”, sentenció Sergio.