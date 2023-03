Cheika convocó a 40 Pumas para entrenar en París

El head coach de Los Pumas, el australiano Michael Cheika, conovocó a 38 jugadores (más dos invitados), quienes realizarán entrenamientos intensivos entre el 13 y el 15 de marzo en la capital francesa. "Queremos que estén todos preparados en fuerza y excelencia para jugar en este nivel", explicó el entrenador.

Cheika desea trabajar varios aspectos, de cara al ajetreado calendario que vivirá el seleccionado en los próximos meses. “Nuestro primer objetivo es estar todos juntos. Tenemos una planificación muy clara de cada jugador para definir quienes pueden estar en el Rugby Championship. Los jugadores lo saben, pero vamos a esperar para definir y tomar la decisión de que plantel vamos a convocar”, comentó el DT.

Los Pumas jugarán el 8 de julio desde 16.10 frente a los All Blacks en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Los dos compromisos restantes por el torneo continental serán en Australia (15 de julio a las 6.45) y en Sudáfrica (29 de julio a las 12.05). "Necesitamos la fuerza de siempre, pero también la excelencia, porque a este nivel, si no jugás bien no podés ganar", dijo Cheika sobre lo que será un duro calendario.

Luego de la competición oficial, Los Pumas tendrán dos test match de preparación antes del comienzo del Mundial. El 5 de agosto recibirán a Sudáfrica en el Estadio de Vélez Sarsfield y, ya en Europa, completarán el último duelo previo ante España en Madrid, el 26 de agosto. Con el máximo cotejo iniciado, el seleccionado comandado por Cheika hará su debut el 9 de septiembre ante Inglaterra en Marsella. El resto de los enfrentamientos del Grupo D serán vs. Samoa (22 de septiembre), Chile (30 de septiembre) y ante Japón, el 8 de octubre en Nantes.

A continuación, los convocados por Cheika:

1: Tomás Albornoz

2: Matías Alemano

3: Lautaro Bazán Vélez

4: Eduardo Bello

5: Gonzalo Bertranou

6: Emiliano Bofelli

7: Rodrigo Bruni

8: Ignacio Calles

9: Sebastían Cancelliere

10: Mateo Carreras

11: Santiago Carreras

12: Santiago Chocobares

13: Lucio Cinti

14: Santiago Cordero

15: Agustín Creevy

16: Tomas Cubelli

17: Jerónimo De La Fuente

18: Bautista Delguy

19: Thomas Gallo

20: Francisco Gómez Kodela

21: Juan Martín González

22: Santiago Grondona

23: Juan Imhoff

24: Facundo Isa

25: Marcos Kremer

26: Tomás Lavanini

27: Juan Cruz Mallía

28: Julían Montoya

29: Matías Moroni

30: Matías Orlando

31: Joaquín Oviedo

32: Lucas Paulos

33: Guido Petti

34: Pedro Rubiolo

35: Ignacio Ruiz

36: Joel Sclavi

37: Santiago Socino

38: Nahuel Tetaz Chaparro

39: Nicolás Viola

40: Genaro Podestá