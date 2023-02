Caos en La Bombonera: quiénes pueden ir a la cancha el domingo

Boca Juniors recibe este domingo, desde las 19.15, a Central Córdoba de Santiago Del Estero, partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional. Sin embargo, en las últimas horas lo deportivo quedó de lado y el tema principal está puesta en los socios del Xeneize que podrán ingresar a La Bombonera, luego del caos de la primera jornada.

Contextualicemos: el pasado domingo 29 de enero, Boca debutó como local ante Atlético Tucumán. Allí, se generó un verdadero desorden, tanto en las populares como en las plateas, por la cantidad de simpatizantes Xeneizes presentes. Distintas imágenes y videos muestran un estadio totalmente sobrepasado de gente en varios sectores.

Socios denunciaron, a través de las redes sociales, disturbios con la policía en los ingresos, puertas que se cerraron antes de tiempo e hinchas que tenían el aval para ingresar, pero no lo pudieron hacer.

Fue así que la Fiscalía especializada en eventos masivos liderada por Celsa Ramírez, inició una investigación de oficio por "la omisión de recaudos, por varios incidentes que se detectaron al ingreso, y hasta la cantidad de concurrentes de forma manifiestamente irregular", según le explicó a Olé una fuente de la Justicia porteña.

Filtro

Desde Boca, se dispuso un filtro para determinar qué socios pueden ingresar el próximo domingo y quienes no. Solamente podrán adquirir la entrada aquellos abonados que hayan concurrido a un mínimo de 12 de los últimos 15 partidos en La Bombonera por el torneo local. Esto claramente hizo estallar a muchos socios que pagan la cuota religiosamente y que no cumplen con el requisito, no por no querer, sino por lo difícil que es ir a la cancha, sobre todo para aquellos simpatizantes del interior del país.

La Bombonera quedó chica hace medio Siglo

Boca Juniors es el equipo con más socios de Sudamérica, teniendo un total de 315 mil aportantes, entre socios activos y adherentes. Y si bien cualquier estadio quedaría chico para tanta gente, La Bombonera actualmente cuenta con una capacidad de 57 mil espectadores.

Año tras año aparecen proyectos de ampliaciones, aunque lamentablemente ninguno prospera. El primero en pensar en una Bombonera más grande fue el mismísimo Alberto J. Armando en la década de 1960, cuando soñaba con un estadio para 140 mil personas.