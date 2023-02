Campazzo y la tristeza por no clasificar al Mundial con Argentina: "Le pido perdón a la gente"

La Selección argentina de básquetbol perdió por 79 a 75 frente a su par de República Dominicana, en un encuentro que jugaron este domingo en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, por la Zona E de las Eliminatorias para el Mundial y se quedó afuera de la competencia que se disputará en agosto en Filipinas, Indonesia y Japón.

El elenco nacional, que llegó a estar al frente por 17 puntos en el tercer cuarto, no pudo contrarrestar el avance de los dominicanos en el cuarto y por primera vez desde 1982, los argentinos no estar en la cita mundial.

En las ventanas eliminatorias, la albiceleste, que concluyó con un registro 8-4, finalizó cuarto en la zona E, detrás de Canadá (11-1), República Dominicana (9-3) y Venezuela (8-4). Entonces, la clasificación a la Copa del Mundo tuvo correlación directa con lo que ocurrió con los rivales que intervenían con chances en el grupo F. Y todos ellos, México (8-4), Puerto Rico (8-4) y Brasil (8-4) se impusieron en sus respectivos encuentros.

La increíble derrota argentina tuvo una sola figura en el rectángulo de juego. El alero santiagueño Gabriel Deck, quien viajó especialmente desde España para unirse al equipo del DT Pablo Prigioni para este encuentro. El actual valor del Real Madrid terminó con una planilla de 27 tantos (10-13 en dobles, 0-2 en triples, 7-8 en libres), 3 rebotes, 2 recuperos, 2 asistencias y una tapa.

Facundo Campazzo fue el más ovacionado por el público marplatense, pese a su noche con altibajos, tal como lo exhiben registros de 10 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, 4 recuperos y un bloqueo, pero 4 pérdidas de balón. “Es una cagada, una verga, no jugamos bien y hay que darle mérito a Dominicana que hizo un partidazo. No pudimos sacar ventaja y nos secamos por momentos. Ahora hay que estar más unidos que nunca y seguir trabajando”, fue el primer análisis de Facu.

Con la desazón por la derrota y en plena cancha del Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, el cordobés lamentó la caída, pero fue firme al afirmar que no se arrepiente de la decisión que tomó de abandonar el Estrella Roja de Belgrado: “Es una sensación mala, fea, es una cagada. Prefiero estar con mis hermanos acá sintiendo esa sensación de mierda a estar en otro lado”.

Al analizar el juego frente a los dominicanos, Facu consideró que se hizo “un trabajo muy bueno en defensa”, aunque luego se tuvo “mucho descuido” y es por ello que no pudieron ahcer lo que se venía trabajando. “Hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, es una cagada que no vamos a estar en el Mundial, pero hay que pensar en el siguiente, trabajar”, repidió el ex NBA.

“A la gente le digo gracias. Perdón, disculpas de nuevo. Dejamos todo. Si hay algo que destacar es el compromiso de todos, a sacar conclusiones más adelante, agradecer a la gente que bancó en todo momento”, continuó Campazzo, quien para cerrar no dudó en que va a tener el mismo compromiso de siempre con la camiseta.

“Estar en la Selección es lo más lindo, lo único y hay que seguir estando con el mismo compromiso. Cuando la cosa iba bien, seguíamos con mismo compromiso, ahora que están mal, tenemos que seguir juntos. Que pase rápido este año”, concluyó en diálogo con TyC Sports.