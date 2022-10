Campazzo se ilusiona con seguir en la NBA

Facundo Campazzo, base y referente del baloncesto argentino, sueña con seguir en la NBA, luego de dos temporadas en los Denver Nuggets, donde las cosas (sobre todo en el último año) no salieron como esperaba y quedó libre. En las últimas horas, desde los Estados Unidos llegaron noticias muy alentadoras para el cordobés.

Y es que todo indica que los Dallas Mavericks habrían posado los ojos en el argentino. Así lo informó el periodista Marc Stein, especialista en temas de la mejor liga de básquetbol del mundo y quien trabaja en Dallas Morning News.

“Dallas Mavericks dejará liberado un cupo para un jugador perimetral sin contrato”, contó Stein, quien también comentó que ese eventual rodaje dependerá de los minutos que no jueguen tanto Luka Doncic como Spencer Dinwiddie, los dos bases que son primeras opciones para el coach Jason Kidd.

“Con el período regular de la competencia a punto de iniciarse, los Mavericks podrían elegir y traer a (Facundo) Campazzo como tercer base”, agregó el periodista.

Otros opciones

De no llegar a un acuerdo con los Mavs y no conseguir otra oferta en la NBA, Facu podría volver a Europa, donde se destacó ampliamente. En uno de los clubes donde brilló fue en el Real Madrid, que estaría interesado en repatriarlo, aunque las negociaciones están estancadas, según el sitio Básquet Plus. Por otro parte, el poderoso Fenerbahce de Turquía, también le gustaría contar con los servicios del basquetbolista. ¿Cuál será el futuro de Campazzo?