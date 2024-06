Boston Celtics vs. Dallas Mavericks: días, horarios y previa completa de las finales

Este jueves 6 de junio comienzan las finales de la NBA 2023/2024. Boston Celtics, campeón del Este, recibe en el TD Garden a Dallas Mavericks, quien se coronó en el Oeste. Promesa de gran serie.

La Previa

Boston Celtics es el favorito en las apuestas. Ganó la Conferencia Este prácticamente sin despeinarse, con un récord de 64 victorias y 18 derrotas en la etapa regular. Luego, en playoffs, eliminó a Miami Heat (4-1), Cleveland Cavaliers (4-1) y a Indiana Pacers (4-0).

Dallas Mavericks, en tanto, no tuvo un camino sencillo. Quedó quinto en la Conferencia Oeste con un récord de 50-32, pero fue creciendo a partir de la postemporada. Se sacó de encima a Los Angeles Clippers (4-2), a Oklahoma City Thunder (4-2) y finalmente a los Minnesota Timberwolves (4-1).

Boston

Los Celtics quieren volver a ser la franquicia más ganadora de la historia. Comparte el primer lugar con los Lakers con 17 conquistas, pero entiende que es momento de recuperar el dominio en el historial.

The expectations are different here. pic.twitter.com/L1iB2wQzIl — Boston Celtics (@celtics) June 5, 2024

Jayson Tatum, escolta de Boston, es la máxima figura de este plantel y líder de la ofensiva. Sus promedios marcan 32.5 puntos, 8.3 rebotes y 3.5 asistencias por partido. Sin dudas, la conexión de Tatum con Jaylen Brown y Al Horford será fundamental para que el conjunto Verde pueda quedarse con el anillo.

Dallas

Los Mavericks quieren conseguir su segundo título en su historia. La única vez que tocaron el cielo con las manos fue en la temporada 2010/2011, en donde vencieron en la gran final a los Miami Heat de LeBron James con un Dirk Nowitzki en nivel superlativo.

Luka Doncic, base de Dallas, es el máximo anotador y asistidor del equipo con un promedio de 34.3 puntos, 8.7 rebotes y 8.1 asistencias por juego. Es seguido de cerca por Kyrie Irving, quien tendrá un duelo especial ya que defendió la casaca de los Celtics entre 2017 y 2019, aunque sin dejar su huella en las vitrinas.

Antecedentes en la actual temporada

Se enfrentaron en dos oportunidades este año. El 22 de enero Boston cantó victoria en rodeo ajeno por 119 a 110, mientras que en el TD Garden los Celtics se impusieron 138 a 110, partido disputado el 1 de marzo. Es decir, los antecedentes son favorables para la franquicia del Este.

Probables quintetos iniciales

Boston Celtics: Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Kristaps Porzingis. Head Coach: Joe Mazzulla.

Dallas Mavericks: Luka Doncic, Kyrie Irving, Derrick Jones Jr., P.J. Washington, Dereck Lively II. Head Coach: Jason Kidd.

Cronograma de las finales con horarios para Argentina



Celtics vs. Mavericks - Jueves 6 de junio a las 21.30.

Celtics vs. Mavericks - Domingo 9 de junio a las 21.

Mavericks vs. Celtics - Miércoles 12 de junio a las 21.30.

Mavericks vs. Celtics - Viernes 14 de junio a las 21.30.

Celtics vs. Mavericks - Lunes 17 de junio a las 21.30.*

Mavericks vs. Celtics - Jueves 20 de junio a las 21.30.*

Celtics vs. Mavericks - Domingo 23 de junio a las 21.*

(*De ser necesario)

Por dónde ver las finales

Todos los juegos de las finales serán televisados para esta parte del continente a través de ESPN y también por la plataforma Star Plus.