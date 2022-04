Borré le anotó un golazo al Barcelona y homenajeó a Rincón

El exfutbolista de River Plate, Rafael Santos Borré, hoy delantero del Frankfurt, convirtió un verdadero golazo en el triunfo 3 a 2 ante el Barcelona en el Camp Nou, con lo que el conjunto alemán se metió en las semifinales de la UEFA Europa League. Además, en el festejo recordó a Freddy Rincón, histórico delantero colombiano que falleció trágicamente en las últimas horas.

El serbio Filip Kostic fue el que comenzó la hazaña cuando abrió el marcador a través de un penal. Y la figura colombiana extendió el gran momento de la visita con un golazo que dejó sin posibilidades a Marc André ter Stegen. Ese violento remate de media distancia representó un balde de agua congelada para el elenco liderado por Xavi.

Durante el festejo de su conquista, Santos Borré se señaló el número 19, en homenaje a su compatriota con pasado en la selección cafetera Freddy Rincón. Es que la leyenda colombiana, quien había sufrido el pasado lunes un grave accidente automovilístico en la ciudad de Cali y permanecía internado en estado crítico, falleció a los 55 años.

Rincón había sufrido un traumatismo craneoencefálico “severo” en un accidente automovilístico que protagonizó en la ciudad colombiana de Cali, en el que otras cuatro personas resultados heridas. Según la información que trascendió, el automóvil en el que viajaba el ex jugador chocó contra un colectivo en el barrio San Fernando de la ciudad de Cali al pasar en rojo un semáforo, de acuerdo con imágenes registradas en un video, un dato que luego fue confirmado por el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, que detalló que el ex futbolista no manejaba al momento del accidente.

Volviendo al partido de este jueves, finalizó 3 a 2 a favor del conjunto alemán, que tuvo que sufrir hasta el final pero dicho triunfo lo catapultó a las semifinales de la competencia. Ahora, enfrentará al West Ham de Inglaterra.