Bomba en River: buscan repatriar al goleador del ciclo Gallardo

River no se retira del mercado de pases y en las últimas horas se contactaron con Rafael Santos Borré para que regrese al club del que se marchó en 2021. El colombiano, que fue goleador de la era de Marcelo Gallardo, se encuentra en el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde no tiene lugar, y el Millonario sueña con su vuelta pese a que no será fácil.

Luego de consumar las vueltas de Matías Kranevitter y Nacho Fernández, en Núñez se ilusionan con volver a contar con el delantero de 27 años para sumar jerarquía y reforzar una posición en la que Martín Demichelis quería contar con más alternativas. De todos modos, la única chance para consumar el regreso es que llegue mediante un préstamo.

La dificultad radica en que el conjunto alemán, que lo fichó en 2021 y le hizo un contrato hasta 2025, acaba de cambiar a su director deportivo y no ven con buenos ojos cederlo. Además, el futbolista es pretendido por otros clubes que están en condiciones de pagar una cláusula alta y eso podría complicar su desembarco en La Banda.

El atacante no tiene minutos en el conjunto alemán ya que ha quedado relegado ante la llegada del francés subcampeón del mundo Randal Kolo Muani. Ante este panorama, el colombiano se vio seducido por volver a calzarse la camiseta del Millonario, ya que tiene como objetivo jugar en su selección y para eso necesita ser titular. Pero más allá de sus ganas no será sencillo, aunque esto se definiría pronto. Incluso, recientemente Tigres de México hizo un ofrecimiento por él.

Los números de Borré en su paso por River

Rafael Santos Borré se despidió de River en 2021 después de cuatro años, 149 partidos, 55 goles y seis títulos (Copa Argentina 2017 y 2019, Supercopa Argentina 2017 y 2019, Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019).

A fines de diciembre de 2020, Borré superó a Lucas Alario como el máximo goleador del ciclo que inició Marcelo Gallardo en 2014.

El colombian llegó al Millo a mediados de 2017 proveniente de Atlético de Madrid, en una suma cercana a los tres millones y medio de dólares.

Cómo ha sido el paso de Borré por Eintracht Frankfurt

El centrodelantero fue importante en un comienzo para el conjunto alemán. Incluso, resultó clave en la obtención de la Europa League 2021/22. En la final anotó el gol del empate en el complemento y fue el encargo de sentenciar la tanda de penales en la que los suyos se impusieron por 5-4 para levantar el título. En total, redondeó 45 partidos y 12 goles. Mientras que esta temporada disputó 23 partidos y anotó un solo gol en 764 minutos en cancha.