Bomba: Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, jugará el Argentina Open

La noticia, anunciada desde las redes sociales del Argentina Open, sacudió el mundo del tenis y generó un gran impacto, sobre todo en nuestro país: el español Carlos Alcaraz, el niño maravilla del circuito, actuará (por primera vez) en el ATP 250 de Buenos Aires, desde el 13 de febrero próximo.

“Quería comuricaros que voy a jugar el Argentina Open. La verdad que tenía muchísima ilusión de poder ir a Argentina, de jugar allí, así que los espero a todos por allí”, expresó el último campeón del US Open y número 1 más joven de la historia, con 19 años.

Hace apenas unos días Alcaraz había confirmado que no jugaría Australia, el primer Grand Slam de la temporada, víctima de una nueva molestia muscular, esta vez, en su pierna derecha. “Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia…”, contó Alcaraz, frustrado.

Hace unas horas, el jugador entrenado por el Mosquito Juan Carlos Ferrero había anunciado que ya estaba realizando su rehabilitación y competir sobre el polvo de ladrillo (la superficie de Buenos Aires) siempre es una opción mucho más amigable para regresar a un court luego de una lesión.

Con tan solo 19 años, 4 meses y 6 días, el español superó la marca de Lleyton Hewitt y es también el primer jugador en la historia en lograr la más alta colocación sin haber cumplido veinte años siquiera.

A comienzos de 2022 Alcaraz ocupaba el puesto 55 del ranking, haciendo aún más su impresionante escalada. Desde aquel momento, ganó dos ATP Masters 1000 (Miami y Madrid) y el ATP 500 de Rio de Janeiro ante Diego Schwartzman en la final del torneo carioca.

De esta forma, Alcaraz se convierte en el nombre más rutilante en formar parte de los confirmados, sumándose al ya mencionado Peque Schwartzman, Cameron Norrie, Dominic Thiem, Lorenzo Musetti, entre otros.