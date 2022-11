Boca vs Racing en San Luis: día, horario y probables formaciones

Boca y Racing se enfrentan el próximo domingo en Villa Mercedes, San Luis, por la final del Trofeo de Campeones. El encuentro comenzará a las 17 y será televisado por la pantalla de ESPN y TNT Sports.

Cómo llega Boca

El conjunto dirigido por Hugo Ibarra, ha tenido un año excelente, ganando los dos títulos locales más importantes. Le quedó el gusto amargo por la Copa Libertadores (eliminado en octavos) y por no haber llegado a la final de la Copa Argentina. Sin embargo, y a pesar del cambio de entrenador tras el despido de Sebastián Battaglia, Boca se reinventó y terminó ganando la Liga Profesional y buscará el Trofeo de Campeones, para lograr la famosa triple corona.

El DT Xeneize no confirmó el equipo y la principal duda está en el ataque. Benedetto no está el 100%, mientras que Vázquez, Briasco y Orsini no han tenido grandes actuaciones en el semestre. Además, Langoni está tocado.

Cómo llega Racing

La Academia se recuperó del duro golpe de haber perdido ante River en la última fecha, ya que tuvo la chance de ser campeón porque el campeonato le dio un guiño con el empate de Boca ante Independiente. La victoria ante Tigre fue un bálsamo de tranquilidad para encarar el último partido del año, que incluso podría terminar con título.

Enzo Copetti está descartado y es una baja sensible para Gago y compañía. De todas maneras, Racing tiene uno de los mejores planteles del torneo y lo puede suplir.

Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Luis Vázquez y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Matías Rojas, Maximiliano Romero y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

Estadio: La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis).

Día y hora: domingo 6 de noviembre a las 17.

Árbitro: Facundo Tello.