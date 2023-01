Bielsa podría volver a dirigir en la Premier League

Este lunes, el Everton de Inglaterra decidió finalizar el vínculo con el entrenador Frank Lampard y, por estas horas, Marcelo Bielsa es el máximo candidato para reemplazarlo según aseguran en el Viejo Continente.

Sin dudas es un mal momento para el equipo de Liverpool, al que no se le dan los resultados y que incluso, está en zona de descenso. Toda esta situación habría llevado a una serie de cuestionamientos hacia el exmediocampista inglés, que según informaron medios locales tuvo una pelea en el vestuario.

Aunque no hay comunicado oficial, los distintos medios ingleses aseguran que la decisión está tomada y además revelan que el máximo candidato para reemplazarlo es Marcelo Bielsa. Solamente por diferencia de gol los Toffes no están últimos (apenas le convirtieron menos que al Southampton) y hace ocho partidos consecutivos que no conocen la victoria por el campeonato local (con los últimos tres perdidos).

En caso de arreglar su llegada, el Loco volverá a la Premier League después de casi un año de haber dejado el Leeds United. El entrenador tuvo un gran paso por The Whites donde estuvo tres años y medio, logró el ascenso a la Premier League y luego de su salida el equipo también logró la permanencia.