Bianchi se refirió a la posibilidad de volver a dirigir

Carlos Bianchi, con recordado paso en la conducción técnica de Boca Juniors y Vélez Sarsfield, realizó un tour guiado por el Congreso y quienes lo vieron, no dejaron pasar la oportunidad de saludarlo, sacarse fotos y realizarle un sinfín de preguntas. Entre ellas, se le consultó por su vida de entrenador y si está en sus planes volver a la actividad, algo que no hace desde 2014.

El Virrey no dudó en responder a cada una de las inquietudes de los fanáticos presentes y confirmó que no está en sus planes volver a ser entrenador: "Ya no, ahora son tiempos para disfrutar de la familia", le comentó a uno de los empleados del Congreso, quien dio detalles de la charla a Olé.

"Estaba acompañado por Margarita, su esposa. Siempre se mostró muy atento y con ganas de charlar. Se sacó fotos y firmó autógrafos. Habló de fútbol en general y yo como hincha de Boca le pregunté por Battaglia y respondió que había que dejarlo trabajar y que los hinchas debemos tener fe. Que la Copa es larga", resaltó Federico Pérez Rivero, empleado de Senado TV.

Por último, también salió a la luz que una persona de seguridad le mencionó la actualidad del Paris Saint Germain, a lo cual el exitoso ex DT dijo que "es una pena porque tienen grandes figura, pero esto demuestra lo lindo que es el fútbol, que no siempre gana el que tiene mejor plantel".

Muchos imaginaban que, teniendo la buena relación que existe entre Bianchi y Riquelme, iba a ser llamado en algún momento para hacerse cargo por cuarta vez del primer equipo de Boca Juniors. Sin embargo, el exfutbolista de 72 años, además de colgar los botines, también cuelga el traje y la corbata.