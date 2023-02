Bautismos violentos: qué sucedió en Gimnasia de La Plata

En los últimos días, se realizaron fuertes denuncias en Gimnasia y Esgrima La Plata, por supuestos abusos y maltratos que sufrieron juveniles de dicho club por parte de "referentes" del plantel de primera división.

Es importante contextualizar que los denominados "bautismos" en el fútbol y en otras disciplinas son parte de un ritual, en donde principalmente se busca hacerle a los jóvenes deportistas un corte muy feo en el pelo para que luego se rape. Sin embargo, todo indica que en Gimnasia la cosa fue varios escalones más arriba en violencia y dolor para los futuros profesionales.

En el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial, se informó que había una banda de futbolistas, autodenominados "Los Ninjas", que realizaban rituales de iniciación a los jóvenes, por los que eran humillados y violentados.

Previamente, el periodista Federico Bueno, durante la transmisión del último fin de semana del partido entre Banfield y Gimnasia, brindó algunos detalles de esta situación, teniendo en cuenta que Brahian Aleman, ex del Lobo, hoy está vistiendo la camiseta del Taladro y que sufrió una fuerte patada por parte del joven Ignacio Miramón. Y muchos creen que se trató de un ajuste de cuentas por lo que sufrían los pibes en el club platense.

"La banda la lideraba Brahian Aleman, y lo acompañaban Víctor Ayala, Matías Pérez García y Nelson Insfran. Podrían ser entre siete y ocho", explicaron en el programa de C5N. "Los pibes no podían dormir pensando que 'los ninjas' iban a entrar a la habitación y los iban a golpear con el ritual de iniciación", agregaron.

Según explicó Diego Brancatelli, los futbolistas "entraban de tres a cuatro veces por noche" en las habitaciones de los jóvenes para violentarlos. "A un juvenil le pegaron tanto en sus nalgas que quedó lastimado y no pudo entrenar", completó.

En dicho programa de Rial, habló el presidente del club, Mariano Cowen, y éste explicó que "no hubo abusos sexuales", pero sí que "ocurrieron golpes o tapar a alguien con una sábana. Cosas que no deberían pasar y no sucederán mientras yo esté en el club".