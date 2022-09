Barracas Central y Godoy Cruz abren la fecha 20 de la LPF

Este sábado, desde las 15.30, Godoy Cruz visita el Claudio Chiqui Tapia para enfrentar a Barracas Central, en el inicio de una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El Tomba sabe que será un duelo muy complicado, ya que el Guapo no ha perdido puntos desde que empezó a jugar en su estadio. Cabe resaltar, que el mismo fue habilitado hace un par de fechas, y en los tres partidos que disputó en casa, se sacó de encima a Defensa y Justicia, Colón y Lanús.

Orsi y Gómez tienen una baja sensible. Juan Andrada llegó al límite de las amarillas y no será de la partida. Quienes deberán cuidarse son Nelson Acevedo y Franco Negri, ya que ambos están con cuatro tarjetas y, luego de Barracas Central, Godoy Cruz recibirá a Boca en el Malvinas Argentinas.

Por último, Néstor Breintembruch y Tadeo Allende podrían recuperar su lugar en el once titular, luego de haber estado en el banco de suplentes ante Tigre. El probable equipo del Expreso es: Diego Rodríguez; Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Pier Barrios y Franco Negri; Nelson Acevedo y Tomás Castro Ponce; Martín Ojeda, Valentín Burgoa y Allende; y Salomón Rodríguez.

A continuación, la grilla completa de la fecha 20:

Sábado 17 de septiembre

Barracas Central vs. Godoy Cruz: 15.30 horas por ESPN Premium



Newell's vs. Sarmiento: 20.30 horas por TNT Sports

Domingo 18 de septiembre

Tigre vs. Vélez: 13.00 horas por TNT Sports

San Lorenzo vs. River: 15.30 horas por ESPN Premium



Banfield vs. Lanús: 18.00 horas por TNT Sports

Talleres vs. Colón: 20.30 horas por TNT Sports

Platense vs. Racing: 20.30 horas por ESPN Premium

Lunes 19 de septiembre

Arsenal vs. Aldosivi: 16.30 horas por ESPN Premium

Unión vs. Independiente: 19.00 horas por ESPN Premium

Boca vs. Huracán: 19.00 horas por TNT Sports



Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán: 21.30 horas por TNT Sports

Estudiantes (LP) vs. Defensa y Justicia: 21.30 horas por TV Pública, ESPN y ESPN Premium

Martes 20 de septiembre

Patronato vs. Rosario Central: 18.00 horas por TNT Sports

Central Córdoba vs. Gimnasia (LP): 20.30 horas por TV Pública, ESPN y ESPN Premium