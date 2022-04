Así se juega la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional

La etapa regular de la Copa de la Liga Profesional, empieza a llegar a su fin. Comienzan los indicios de quiénes son los candidatos a pasar a los cuartos de final y por ende, a ser candidatos de quedarse con el título.

A continuación, compartimos la programación para este fin de semana, con días, horarios y canales de TV para disfrutar de cada juego.

ZONA 1

Viernes 8 de abril

19.00: Atlético Tucumán vs. Gimnasia LP (TNT Sports)

21.30: Sarmiento (J) vs. San Lorenzo (TNT Sports)

Sábado 9 de abril

14.00: Unión vs. Newell’s (TNT Sports)

16.30: Talleres vs. Defensa y Justicia (Fox Sports)

Domingo 10 de abril

14.00: Patronato vs. Banfield (TNT Sports)

16.30: Platense vs. Racing (Fox Sports)

19.00: River vs. Argentinos Juniors (TNT Sports)

ZONA 2

Viernes 8 de abril

19.00: Arsenal vs. Godoy Cruz (TV Pública)



21.30: Rosario Central vs. Colón (Fox Sports)

Sábado 9 de abril

19.00: Independiente vs. Tigre (TNT Sports)

21.30: Vélez vs. Boca Juniors (Fox Sports)

Domingo 10 de abril

14.00: Estudiantes La Plata vs. Central Córdoba (Fox Sports)

Lunes 11 de abril

19.00: Huracán vs. Barracas Central (TNT Sports)

21.30: Lanús vs. Aldosivi (TV Pública)