Así se juega la fecha 7 de la LPF

Con duelos destacados como Racing vs. Independiente, San Lorenzo vs. Boca y River vs. Godoy Cruz, este viernes inicia la jornada número 7 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). A continuación, repasamos la programación, con los árbitros correspondientes.

Viernes 8 de julio

20.00 Rosario Central – Sarmiento

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Mariano Viale

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Verlotta

Sábado 9 de julio

13.00 Patronato – Arsenal

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

VAR: Diego Abal

AVAR: Pablo González



15.30 San Lorenzo –Boca

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: José Savorani

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Cristian Navarro



18.00 Banfield – Unión

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Romero



20.30 Platense – Newell’s

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: José Carreras

VAR: Germán Delfino

AVAR: Luis Lobo Medina



20.30 Talleres – Barracas

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Fernando Echenique

Domingo 10 de julio

13.00 Estudiantes – Central Córdoba

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitra asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro Bruno Bocca

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlotta



15.30 Racing – Independiente

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanotta



18.00 Atlético Tucumán – Gimnasia

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Gerardo Carretero

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Facundo Rodríguez



18.00 Lanús – Huracán

Árbitro: Mauro Vigliano

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Ezequiel Brailovsky



20.30 River – Godoy Cruz

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Maximiliano Delyesso

Árbitro asistente 2: Juan Manuel Vázquez

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Romero

Lunes 11 de julio

19.00 Defensa y Justicia – Aldosivi

Árbitro: Silvio Trucco

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Eduardo Gutiérrez

VAR: Darío Herrera

AVAR: Lucas Novelli



19.00 Colón – Vélez

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Fabricio Llobet

VAR: Facundo Tello

AVAR: Diego Ceballos



21.30 Argentinos – Tigre

Árbitro: Patricio Loustau

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Gastón Suárez

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Maximiliano Delyesso