Así se juega la fecha 4 de la Liga Profesional de Fútbol

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) abre su capítulo 4 este viernes con una triple propuesta. Mientras que entre sábado y domingo estarán los partidos más destacados, entre ellos, Tigre vs River, Godoy Cruz vs Estudiantes, Unión vs Colón y Boca vs Platense.

A continuación, repasamos la fecha completa, con días, horarios, señales de TV y árbitros de cada uno de los encuentros.

Viernes 17 de febrero

18.00 Gimnasia – Instituto (TNT Sports): Árbitro: Hernán Mastrángelo.

21.30 Huracán – Barracas Central (TNT Sports): Árbitro: Andrés Merlos.

21.30 Arsenal – Racing (ESPN Premium): Árbitro: Germán Delfino.

Sábado 18 de febrero

17.00 Lanús – Rosario Central (ESPN Premium): Árbitro: Nicolás Lamolina.

18.00 Tigre – River (TNT Sports): Árbitro: Jorge Baliño.

19.15 Godoy Cruz – Estudiantes (ESPN Premium): Árbitro: Fernando Echenique.

19.15 Argentinos – Belgrano (ESPN Premium): Árbitro: Ariel Penel.

21.00 Newell’s – Banfield (TNT Sports): Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Domingo 19 de febrero

17.00 Unión – Colón (TNT Sports): Árbitro: Facundo Tello.

19.15 Boca – Platense (ESPN Premium): Árbitro: Silvio Trucco.

21.30 Independiente – Defensa y Justicia (TNT Sports): Árbitro: Fernando Rapallini.

21.30 Talleres – Central Córdoba (ESPN Premium): Árbitro: Luis Lobo Medina.

Lunes 20 de febrero

19.15 Sarmiento -San Lorenzo (TNT Sports). Árbitro: Darío Herrera.

21.30 Atlético Tucumán – Vélez (ESPN Premium): Árbitro: Nazareno Arasa.