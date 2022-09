Así se juega la fecha 32 de la Primera Nacional

La Primera Nacional ingresa en momentos de definiciones y la fecha 32 promete ser atrapante, con encuentros más que interesantes. A continuación, en Ciudadano News te acercamos la agenda de cada juego con días, horarios y TV.

Sábado 3 de septiembre

15.00: Deportivo Madryn vs. Quilmes (TV: TyC Play)

15.40: Gimnasia (M) vs. Chacarita (TV: TyC Sports)



15.45: San Martín (SJ) vs. Santamarina (TV: TyC Play)

19.40: Atlanta vs. Estudiantes (BA) (TV: TyC Sports)



Domingo 4 de septiembre

13.30: Deportivo Morón vs. Independiente Rivadavia (TV: TyC Sports)



15: Gimnasia (J) vs. Sacachispas (TV: TyC Play)

15: San Telmo vs. Brown (PM) (TV: TyC Play)

15.30: Flandria vs. Mitre (SdE) (TV: TyC Play)

15.30: Villa Dálmine vs. Agropecuario (TV: TyC Play)

15.35: Almirante Brown vs. Instituto (TV: TyC Sports )

16.00: Güemes (SdE) vs. Defensores de Belgrano (TV: TyC Play)

16.30: Alvarado vs. Nueva Chicago (TV: TyC Play)

16.30: Estudiantes (RC) vs. Deportivo Maipú (TV: TyC Play)



16.30: Chaco For Ever vs. Atlético de Rafaela (TV: TyC Play)

20.10: Belgrano vs. Tristán Suárez (TV: DirecTV Sports)

Lunes 5 de septiembre

15.30: Ristra vs. San Martín (T) (TV: TyC Sports)

19.10: Temperley vs. Ferro (TV: TyC Sports)

21.10: All Boys vs. Brown (A) (TV: TyC Sports)

Tabla de posiciones (fuente: Promiedos):