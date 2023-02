Así se juega la fecha 3 de la Liga Profesional de Fútbol

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) abre su capítulo 3 este viernes con un doble encuentro (Colón vs Sarmiento y Central Córdoba vs Belgrano), aunque los platos fuertes estarán el fin de semana, como por ejemplo San Lorenzo vs Godoy Cruz, Vélez vs Independiente, Talleres vs Boca, River vs Argentinos Juniors y Racing vs Tigre.

A continuación, repasamos la fecha completa, con días, horarios y señales de TV de cada uno de los encuentros.

Viernes 10 de febrero

21.30 hs: Colón de Santa Fe-Sarmiento de Junín (TNT Sports)

21.30 hs: Central Córdoba de Santiago del Estero-Belgrano (ESPN Premium)

Sábado 11 de febrero



17 hs: San Lorenzo-Godoy Cruz (ESPN)

17 hs: Defensa y Justicia-Newell’s (TNT Sports)

19.15 hs: Platense-Atlético Tucumán (TNT Sports)

21.30 hs: Vélez Sarsfield-Independiente (ESPN)

21.30 hs: Talleres-Boca Juniors (TNT Sports)

Domingo 12 de febrero



17 hs: Banfield-Gimnasia y Esgrima La Plata (TV Pública)

17 hs: Rosario Central-Arsenal (TNT Sports)

19.15 hs: River Plate-Argentinos Juniors (ESPN)

21.30 hs:Instituto-Huracán (ESPN)

21.30 hs: Racing Club-Tigre (TNT Sports)

Lunes 13 de febrero

17 hs: Barracas Central-Unión de Santa Fe (TNT Sports)

20 hs: Estudiantes de La Plata-Lanús (TV Pública)