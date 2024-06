Apareció Ricky Centurión, en perfecto estado de salud

Ricardo Centurión, actual jugador de Vélez Sarsfield, apareció públicamente después de estar 10 días aislado de todo y sin establecer comunicación con el club.

Desde Liniers confirmaron que el futbolista estaba en su casa y se encuentra en perfecto estado de salud.

Previo a la aparición de Ricky, el presidente de la institución, Fabián Berlanga, había expresado públicamente su preocupación por la incomunicación con el jugador, quien llevaba más de diez días sin establecer contacto con el club.

Berlanga reveló en una entrevista radial que habían agotado los medios habituales para comunicarse con Centurión, incluyendo llamadas telefónicas y mensajes, sin obtener respuesta alguna.

Incluso que habían intentado rastrear su ubicación a través de herramientas tecnológicas como Google Maps, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.

Frente al interrogante sobre el paradero del delantero con pasado en varios clubes del fútbol argentino, entre ellos Boca Juniors, en las últimas horas se conoció que Ricky estaría en su domicilio familiar y gozaría de un buen estado de salud a pesar de no asistir a las prácticas, según confirmaron en Crónica TV.

ricardo-centurion

"Está con su familia y en buen estado de salud, eso lo podemos confirmar", dijo la periodista Mariela Fernández durante el programa de la mañana en la señal de noticias. "No se entrena, pero lo principal es que está en su casa", agregaron en el segmento.

En la misma sintonía, el ex futbolista de Racing, Hugo Lamadrid, quien en la actualidad se desempeña como panelista del programa Nadie Nos Para, conducido por Beto Casella por Rock & Pop, comentó que había dialogado instantes antes con Berlanga fuera de micrófono, y que ratificó dicha información.

"Charlé unos minutos con él, y no es que Ricardo Centurión está desaparecido, sino que no tienen comunicación con él desde hace diez días, apagó todos los teléfonos. Lo que también saben es que está con la familia, que se mudó de Puerto Madero para Zona Sur, de donde es él", amplió el ex mediocampista.

"Durante todo este tiempo hicieron lo posible y lo imposible para recuperarlo, no sólo como persona, sino también como jugador. De hecho fue al banco en algún partido. La preocupación que tienen ellos es por la persona. Ricardo, a través de su representante, le había contado que estaba muy contento, que ningún club lo trató como lo habían tratado en Vélez", completó Lamadrid.