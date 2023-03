Angelici fue picante contra Román: "Se cree su propia mentira"

El clima político en Boca está llegando a su punto más caliente. Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, quienes ganaron las elecciones en 2019, buscarán revalidar la confianza del socio Xeneize, pero Daniel Angelici, ladero de Mauricio Macri y presidente de 2011 a 2019, se metió en la pelea y criticó con dureza a la actual gestión.

Principalmente, Angelici fue duro con Riquelme, quien en una de sus últimas entrevistas declaró que cree que su partido va a ganar 95% a 5% en las elecciones de fin de año: "Se cree su propia mentira, la que le viene diciendo al hincha hace muchos años".

En diálogo con TN, el Tano también recalcó su preocupación por el juego Xeneize: "Muy pocas veces juega bien pero viene de largos años. Hasta en la época en la que estaba yo en los últimos tiempos no jugaba bien. No ha mejorado mucho, se han ido jugadores y se ha perdido jerarquía. Uno ya pasó por esa etapa y desde afuera es un hincha más: siempre alentando, siempre queriendo ver a Boca ganar. Yo me encuentro con mucha gente en la calle que no está conforme con el manejo del club".

Al margen de su palabra, confirmó que no será candidato: "La etapa mía en Boca terminó por el momento. Sí voy a acompañar al candidato de la oposición. Con mi voto o con lo que me pidan. Ojalá la oposición unifique a algún candidato para darle al socio otra alternativa".

Por último, se le consultó por la presencia o no de Mauricio Macri en las próximas elecciones del club, teniendo en cuenta su pasado en el Xeneize, lo cual le ayudó a lanzar su carrera política gubernamental: "No va a ser candidato (a presidente de Boca). Quizás está dispuesto a acompañar, a lo mejor en la lista, para dar su apoyo. Hay que ver qué va a hacer de su futuro también. Es mi amigo, es nuestro referente y a Boca le dio muchas alegrías, así que sería muy bueno que se vuelva a involucrar con el club".