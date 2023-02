Alonso fue lapidario con Passarella: "La gente no lo quiere"

Norberto Alonso se diferenció de Daniel Passarella, en lo que significó la vuelta del Kaiser al Más Monumental, luego de su gestión como presidente, en la que River perdió la categoría por primera y única vez en su historia.

"Yo con Passarella no me hablo, ¿por qué lo haría ahora? No tengo relación con él. Verlo en la cancha no me generó nada", remarcó el Beto, compañero de Passarella en el equipo campeón del mundo con Argentina en 1978.

En diálogo con D Sports, agregó: "Ayer (domingo) me vino a saludar, se piensa que uno es boludo. Quería que salgamos juntos, pero yo nunca saldría con él. Le dije 'con vos no hablo porque no quería poner incómoda a la gente".

Y continuó: "No se negocia con la gente que le hizo tanto daño al club. River está por encima de todos y yo cuido su imagen".

El Beto contó que la relación con el Kaiser comenzó a dilatarse cuando el histórico defensor estaba en campaña para ser presidente de River: "Me invitó a ser parte de su proyecto diciéndome que era el máximo ídolo, pero le dije que no. Me ofreció hasta plata, pero le remarqué que si él iba para un lado, yo iba para el otro. Sabía que por su soberbia a River le iba a pasar algo malo".

A su vez, contó que su relación empeoró cuando "Passarella no me dejaba entrar al Monumental" y que se rompió definitivamente cuando "nos llevó a la peor etapa de nuestra historia". Por último, si bien dijo que no percibió una reacción de la gente en contra del expresidente en el estadio, sentenció que "la gente no lo quiere porque cuando uno traiciona al club, no hay vuelta atrás".