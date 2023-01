Agustín Rossi deja Boca y se va a jugar con Cristino Ronaldo

Agustín Rossi tiene destino: el Al Nassr de Arabia Saudita. El arquero xeneize, que pasará al Flamengo en junio como jugador libre, irá a préstamos al equipo saudí y será compañero de Cristiano Ronaldo hasta tanto finalice su contrato con la entidad de la ribera.

El conflicto entre Boca y el arquero comenzó cuando Rossi decidió no renovar su vínculo ante el desacuerdo por la propuesta. Luego de idas y venidas, se confirmó que había firmado un precontrato con Flamengo. Para colmo, ahora le anunció a la delegación que viajó a jugar la final de la Supercopa que no retorna al país y se queda jugando en Arabia.

Rossi llegó a un acuerdo con el Al Nassr para jugar a préstamo durante cinco meses, reemplazando a David Ospina que sufrió una lesión. A cambio, Boca recibirá cerca de un millón de dólares por la operación.

Previamente, Hugo Ibarra, luego de la derrota con Racing, había anunciado que el arquero no jugaría más en Boca. "Todos recordamos a un equipo de Brasil que comunicó sobre un pre-contrato firmado con Agustín (Rossi) y desde ese momento yo decidí para este año que todos mis jugadores tienen que estar comprometidos con el club al cien por ciento. Por eso fue la decisión. Yo trabajo con 29-30 jugadores y los quiero comprometidos". Lo curioso es que Rossi se enteró de esta situación cuando llegó al estadio y encontró que en el vestuario no estaba su camiseta, por lo que no iría ni al banco de suplentes.

De esta forma concluye el ciclo del arquero en Boca, quien en las próximas horas viajará de Madrid a Arabia para firmar el acuerdo de préstamo por cinco meses a cambio de 1 millón de dólares para el xeneize con e Al Nassr.