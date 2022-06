Advíncula renunció a la Selección peruana a través de Instagram

Luis Advíncula, uno de los referentes de la Selección peruana de fútbol y jugador de Boca Juniors, decidió dar un paso al costado del combinado de su país, tras fallar en la definición por penales que dejó al equipo de Ricardo Gareca afuera de Qatar 2022.

Este lunes, Australia y Perú se disputaban cara a cara una de las últimas plazas al próximo Mundial. A diferencia de otros años, en esta oportunidad el Repechaje fue a partido único y con sede neutral. El conjunto sudamericano era el favorito, pero luego de un flojo encuentro en líneas generales que terminó con un claro 0 a 0, los oceánicos ganaron desde los 12 pasos.

Perú falló dos penales, uno de ellos, a través de defensor de Boca Juniors, Luis Advíncula. El lateral, uno de los referentes del seleccionado, se siente el único responsable de la eliminación y es por eso que utilizó su cuenta de Instagram para contar que renunciará a próximas convocatorias.

"Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo PERÚ, soy el ÚNICO responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la Selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco", expresó el futbolista Xeneize.

Hay que recordar que Advíncula llegó con lo justo a este partido del repechaje en Qatar, ya que se desgarró el 22 de mayo jugando para Boca la final ante Tigre de la Copa de la Liga, y volvió este lunes con su seleccionado.