16 años: Llop recordó el primer ascenso de Godoy Cruz

Un 20 de mayo pero del 2006, iniciaba la era más importante del fútbol mendocino. Godoy Cruz vencía en tiempo suplementario a Nueva Chicago en el Malvinas Argentinas y lograba el primer ascenso a la primera división del fútbol argentino.

Si bien es cierto que anteriormente, en los viejos nacionales, hubo presencia mendocina con recordadas actuaciones de San Martín, Gimnasia e Independiente Rivadavia, entre otros, el Tomba rompió para siempre con una barrera que parecía imposible de voltear y era la de tener, cada 15 días, el mejor fútbol del país en la provincia.

Quien recuerda esa epopeya como si fuera ayer, es el entrenador de Godoy Cruz por aquellos años. "Fue algo hermoso. Había un proyecto muy serio que iniciamos con el Gato (Daniel Oldrá) y sabíamos que el equipo tenía un potencial inmenso", expresó Juan Manuel Llop en diálogo con Minuto 91.

Al respecto si imaginaba la carrera que realizarían luego jugadores de la talla de Enzo Pérez y Sebastián Torrico, analizó: "No me sorprendió para nada la carrera que han hecho. A Enzo le vi condiciones desde el primer momento. Le pueden preguntar a todos los que estuvieron conmigo por esos años. Imaginaba que iba a triunfar en Argentina y en Europa. De hecho, cuando me llaman desde Estudiantes para que dé referencias, les dije que lo llevaran sin pensar, que les daría grandes satisfacciones. Y qué decir de Sebastián. En aquella oportunidad, decidimos no contar más con Diego Pozo y darle continuidad a él y también lo sumamos al equipo de primera al Loco Ibáñez. Sabía que ambos arqueros tenían mucho para dar en el fútbol argentino y no me equivoqué".

Ante la consulta si cree que merecía una nueva oportunidad en algún momento para volver a dirigir al Expreso, Llop fue sincero: "La oportunidad nunca llegó, nunca me llamaron. Creo que quedó algún enojo porque luego del descenso firmé con Banfield. De todas maneras, mi recuerdo en Godoy Cruz es maravilloso. Dejé grandes amigos, con los cuales sigo en contacto".

Finalmente, el entrenador que hoy dirige a Tristán Suárez en la Primera Nacional, cree que actualmente "Godoy Cruz tiene un muy buen plantel y es probable que mantenga la categoría. Tiene que ajustar algunos detalles, que los entrenadores actuales y los dirigentes los tienen muy claro. Les deseo lo mejor".