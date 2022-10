Todos los fuegos, el fuego: ¿qué pasa con las quemas?

Todos los fuegos el fuego, no solo es el título del cuarto y maravilloso libro de cuentos de Julio Cortázar. El célebre escritor eligió Cuba, una isla del Mediterráneo, la antigua Roma y Buenos Aires.

La tristemente célebre actualidad de nuestro país tiene como escenario a Entre Ríos y sus islas, Santa Fe y los habitantes de Rosario como víctimas y, a la provincia de Buenos Aires. Esta última, epicentro de un nuevo capítulo de quemas.

En el segundo episodio de Entre Líneas nos sumergimos por los humedales del Delta del Paraná, nos encontramos con tradiciones centenarias, el impacto del cambio climático, sospechas de adineradas familias con intereses espurios, gobernadores que no gobiernan, fake news, el ministro de un área sensible que no acredita ningún conocimiento técnico sobre la cartera que conduce.

En los testimonios del periodista y abogado, Luis Novaresio y la senadora nacional, Carolina Losada (ambos rosarinos) buscamos herramientas para nuestra investigación. La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, que nos cuenta el origen de estos episodios, el arraigo cultural y como luchan contra el flagelo del fuego.

También contamos con el lapidario diagnóstico del diputado provincial por Santa Fe y periodista Carlos del Frade, más la experiencia de este cronista respirando el irrespirable aire rosarino durante un largo episodio de quemas por 4 días

El desesperado pedido de ayuda del intendente Pablo Javkin desde una terraza antes de la llegada de una nueva y gigantesca nube de humo que llevada por el viento invade su ciudad, contaminando el aire que respiran todos los rosarinos, dan origen a este informe ante nuevas quemas.

En este caso en la provincia de Buenos Aires la llega del verano y posibles nuevos focos de incendio en todo el país como consecuencia de la sequía e intereses mezquinos dan vida a todos los fuegos, el fuego, cuando la realidad supera a la ficción.

Entre Líneas es un producto de Ciudadano News, con la dirección periodística de Lourdes Di Silvestri; la producción, guion y conducción de Gabriel Landart; el montaje y la edición de, Mariana Santarrosa y Mariana Canessa; el diseño de Gustavo Gabarró, Gustavo Campos y Estefanía Roís; la coproducción de Mariel Herdt; en la asistencia de postproducción, Luis Vidal y la producción ejecutiva de Pablo Erquiaga.