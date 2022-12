La pirotecnia durante la Navidad puede ser un problema para muchas personas con discapacidad, especialmente aquellas con hipersensibilidad auditiva.

Aunque esta práctica se ha prohibido por ordenanzas municipales, aún se necesita una ley provincial para regular su uso y hacer que la gente tome conciencia del problema.

Flavia Lombardi, de la Asociación civil Autismo Mendoza, explicó dialogó con el programa El Interactivo del Ciudadano News: “Me pasó en un comienzo que pensaba que solamente le afectaba a las personas con autismo, después de sumarme a la asociación Creando Huellas me di cuenta que la pirotecnia va más allá del autismo, afecta a las personas con discapacidad en general"

"Uno de los desafíos que tienen las personas con discapacidad, la hipersensibilidad auditiva está muy presente y afecta más de lo que creemos. Te pueden arruinar una Navidad, una fiesta de fin de año.

“En el grupo que tenemos de Creando Huellas coincidíamos en que había que encerrarse en una habitación, colocarle música, protectores auditivos, muchas mamás se van al baño porque es el lugar más silencioso, y vemos que se llenan hablando de inclusión pero a la hora de ser conscientes de que el festejo está dañando a un montón de personas, ahí nos olvidamos.

Una explosión que para uno son 5 segundos, para una persona con discapacidad es muchas noches sin dormir", explicó Lombardi.

Flavia Lombardi también comentó: “Se pueden hacer denuncias a los 0800 de cada municipio, solicitar que intervenga Fiscalización y Control del departamento, el 911 y 4499066.

La pirotecnia se fue prohibiendo por ordenanzas, pero lo que nos falta es una ley provincial. La diputada Sanz, hace 4 mese hizo la presentación del proyecto, pero solo quedó en eso.

Necesitamos que se trate en Cámara de Diputados, en Senadores y que sea ley. Que las multas sean elevadas porque es la única manera que la gente tome conciencia".

Martín contó qué siente con la pirotecnia: “Me hace mal a los oídos. No me gusta la pirotecnia. Me da tristeza, me late el corazón, me dan ganas de buscar un lugar seguro”.

Su mamá siguió contando: “Martín ha ido logrando tener estrategias, cómo taparse los oídos, usar un protector auditivo. Nuestras primeras navidades llegó al vómito de la desesperación y nosotros todavía no teníamos un diagnóstico, no sabíamos lo que le pasaba”.