Patricia Bullrich: "El país quiere un cambio potente y que sea de verdad"

Cae la tarde en Buenos Aires, la Avenida de Mayo es transitada por cientos de personas que vienen y van, hacia el bajo y en el horizonte la Casa Rosada, para el otro la 9 de Julio muchas veces epicentro de cortes que impiden que miles se trasladen a sus labores diarias.

En su centro de estudios y desarrollo de políticas públicas, recibe a Ciudadano News, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

"Estamos muy contentos con la relación que se va desarrollando con la sociedad, más allá de que estamos viviendo un momento muy duro para todos los argentinos. Acá tratamos de encontrar una salida a esta crisis" comenzó diciendo la precandidata a conducir los destinos del país de Juntos por el Cambio.

-¿Está recorriendo todo el país, e inclusive en provincias donde el peronismo tiene un fuerte arraigo, tiene cálidas y numerosas bienvenidas, por qué cree que se da eso?

Creo que nuestra causa está movilizando muchísima gente, quieren que el país se ordene, que haya ley, que no tengamos más cortes, que se pueda trabajar en paz, que haya trabajo y no planes sociales. También, que los impuestos sean razonables. Lo que nosotros estamos planteando penetra cada vez en la sociedad.

Se siente en todo el país que la gente se aferra a un cambio potente y que sea de verdad.

-¿Hace algunas horas la Ciudad de Buenos Aires tuvo cortes por las movilizaciones del día de la lealtad peronista, como ministra de seguridad se animó a tomar medidas que tienen un costo político o antipáticas, como eventual futura presidenta lo va a hacer?

Sí (afirmó, sin titubear) igualmente creo que no son medidas antipáticas, son medidas esperadas por la mayoría de la gente. No soportan más tener la Ciudad de Buenos Aires tomada todos los días, no soportan más que haya un acto y que no sean capaces de limpiar el lugar donde estuvieron, que no cuiden lo público. Creo que se está esperando que el orden y la convivencia sean los valores comunes.

-¿Le falta coraje a Marcelo D´alessandro para ordenar la Ciudad?

Marcelo es un gran ministro (conduce la cartera de seguridad de CABA) pero le falta instrucción. Hace muchos años que el gobierno de la ciudad no toma la decisión y creo que cada vez se le hace más difícil, las decisiones hay que tomarlas a tiempo.

No hay que tenerle miedo a los costos, porque no son costos, son beneficios para todos. Hay que dar vuelta ese lenguaje que nos han impuesto de que puede haber problemas.

-Usted declaró hace unos días y cito textual "Conmigo en 4 años se terminan los planes sociales" la pregunta es ¿Cómo?

Primero reformando el plan social por un seguro de desempleo, que la gente sepa que tiene dos alternativas o trabaja o tiene el seguro. Este tiene una duración de 6 meses y tiene que estar trabajando de nuevo. Para eso el Estado tiene que ayudar con la capacitación y educación de las personas para el trabajo. Lo que no se puede hacer es vivir toda la vida de un plan social.

Eso arruina a las familias, a los chicos, al esfuerzo y la cultura del trabajo como forma de convivencia de una sociedad y nos ha hecho muy mal a todos los argentinos.

-¿Cree que el kirchnerismo ha transformado al empresariado en un enemigo?

Sí. El kirchnerismo ha hecho del empresario un enemigo, a tal punto que hay sindicalistas que son capaces de cerrar la fuente de trabajo con tal de ganar. El conflicto de los neumáticos lo dejo claro.

-¿Le parecen efectivas las últimas medidas de Sergio Massa?

Sobre subir el piso de ganancias, se lo come la inflación todo el tiempo, debería tener un sistema automático. Del plan de 30 cuotas es bueno. La gente hoy no tiene dinero para comprar cosas, ahora viene el Mundial y muchos quieren cambiar el TV, está bueno tener cuotas para comprar bienes durables, no alimentos.

Lo que veo en Massa es que cada vez tiene menos espacio, todo lo que sea gastar plata ahora, es inflación después. Si bien es típico del Kirchnerismo poner plata antes de las elecciones, tienen que ver que la cosa está muy delicada (con claro gesto de preocupación) la inflación está muy alta. La gente está muy mal.

Los argentinos muchas veces tuvimos crisis económicas, pero ahora tenemos una crisis emocional. La idea que el país se nos va, se van los chicos, se va gente grande, por eso le pongo tanto énfasis en el cambio y en el cambio con coraje.

-¿Las próximas elecciones son también una propuesta de cambio cultural?

Totalmente, un cambio de régimen. La Argentina no puede seguir teniendo más empleo público que privado. Teniendo provincias que solo paguen sueldos y no produzcan, no podemos seguir teniendo esta carga impositiva, no podemos seguir teniendo la educación destruida que tenemos.

¿Por qué a medida nos acercamos a las elecciones, la interna de Juntos por el Cambio se recrudece?

Yo estoy concentrada en las propuestas. He hablado del bi monetarismo, de los cambios impositivos, de no emitir más, de cambiar planes sociales por seguros de desempleo, yo estoy concentrada en eso. Los que quieran tirar para adentro que lo hagan, yo quiero mirar a la gente.

-¿Por qué quiere ser Presidenta?

No es que yo quiera. Es la realidad que me fue llevando. Siempre me concentre en lo que me toco hacer. El presente está pidiendo un líder con carácter,con coraje, entonces mi candidatura no es un capricho, es una consecuencia.