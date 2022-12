Mario Pergolini en una entrevista a fondo

Transcurre la mañana en el barrio porteño de Colegiales, está nublado, pero la humedad y el calor se sienten. Luego de anunciarme y al abrirse las puertas del ascensor, un vozarrón inconfundible y perfectamente ecualizado dice mi nombre.

El hombre sale de su oficina, saluda afectuosamente, prepara café y se dispone a una charla amena.

Mario Daniel Pergolini, el Neo de la Matrix de los medios de comunicación, en un encuentro mano a mano con Ciudadano News, como nunca antes lo viste.

Mira la entrevista acá:

Algo habrás hecho

Alejado del mainstream, por propia decisión, hace mucho tiempo, Pergolini se transformó en fuente de consulta, siempre está un par de pasos delante de las tendencias y lo que viene en materia comunicacional.

Aunque cree que las nuevas generaciones no lo reconocen, es consiente que ayudo a través de “El quinto escalón” a que las emergentes figuras de la música actual como Paulo Londra, Wos, Duqui y tantos otros coparan la escena. “Ellos me incorporaron en su mundo y acá estoy” luego bromea “Soy el Tini de esta generación”. Sí, reconoce que en el caso de El Quinto escalón fue el ojo de su hijo mayor Tomás quién vio el potencial

Luego cuenta que “hace mucho confía en las segundas y terceras líneas y en otras generaciones, por una cuestión de edad y por los algoritmos que ya hay cosas que no me muestran. Yo, ya no hecho ni contrato".

La TV no ataca

Ante la consulta de porque los canales de aire no introdujeron en sus grillas este fenómeno. Fue tajante. “En sus audiencias no hay ningún chico mirando”. “Hoy el promedio de edad en los espectadores de televisión en la argentina es de 75 años, en su mayoría mujeres”.

Luego aduce que “hoy no hay nadie menor de 30 que quiera tener un televisor, si monitores grandes. Por ejemplo, hoy YouTuBe se ve más en monitores que en celulares” Eso es toda una tendencia de las nuevas audiencias. “Hoy no tiene sentido llevar jóvenes a la televisión”

Contra argumentando este cronista señala que tanto CQC como Algo Habrán Hecho llevaron a que un público joven se interesara por la política y la historia porque no podría pasar ahora. Pergolini fue contundente en su respuesta “Hace 10 años no había WhatsApp, es otro mundo, el humor de Caiga fue reemplazado por un meme, no tenés que esperar una semana para verlo”.

La radio en el contexto de lo audiovisual

“Vos escuchabas una radio porque te pasaban temas que no escuchabas en otras radios. Entonces tenías segmentadas los mercados. No tenías esas librerías en tu casa. Hoy en día, las encontras en tu teléfono.

Por otro lado, no hay estrellas, ni las va a haber. Solo son momentáneas. Hoy en el entretenimiento tenés muchas opciones, TikTok, Instagram, hace 10 años eran solo los grandes medios.

-¿Cuál es la fórmula para un nuevo producto?

"Básicamente, lo que tengo que pensar es, el producto que estoy haciendo para quién lo estoy haciendo. Una vez que entiendo eso, voy a entender el dispositivo. No es lo mismo un chico de 15 que un joven de 20, un tipo de 30 o un señor de 40 años.

Eso condiciona el dispositivo, hasta como lo estoy filmando (vertical u horizontal)

-El futuro del periodismo

“Está yendo a un lugar muy concreto y muy claro, Se construye marca en la persona y no en el medio en el que estés.

-Su visión del país

“Es un país complicado, para vivir, para invertir, para ser empleado, para ser empresario”

Sobre ser emprendedor en la Argentina, el conductor radial, dijo que “tenemos un esquema de costos que no hay en la región. En Chile no tenes impuesto al cheque. El costo laboral que tiene cada empleado y el litigio que puede generar a futuro, no pasa en Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, no le pasa a Perú que tiene 5 presidentes presos”

“A nuestras compañías les va bien porque trabajamos mucho para afuera, y eso nos pasa desde el 2001, no es nuevo el problema”.

-Reforma laboral

“Tiene que venir una reforma porque el mundo cambio, no podemos seguir teniendo leyes de los 50. No creo en reformas laborales generales. Si, por sector. Hoy las luces ya no calientan como antes, las cámaras ya no son tan pesadas. Para esta entrevista necesitarías 6 personas, ahora estamos solo nosotros dos.

-Su relación con la política

Ante la pregunta de si lo frecuentaban políticos, Pergolini respondió que “lo hago frecuentemente, los políticos te buscan, y la verdad, no me molesta hablar con presidentes, gente de decisión, enterarme antes de lo que están haciendo, me piden opinión. He recibido acá a muchos.

-Pergoli íntimo

¿A tus hijos les decís que se vayan, que se queden?

Tengo hijos de muy distinta edad. No es lo mismo, Tomás (28), y sus amigos que hablan del país, de involucrarse y que vivieron otra cosa, que Matías (24) que está haciendo una carrera universitaria, va a ser psicólogo, él mira más para los dos lados. Entiende que el mundo puede ser acá o, en otro lado.

Mientras que Valentina (17) y sus amigas que dicen “no, hay un mundo afuera con oportunidades”. Es claro, lo ven, tienen la ventana todo el tiempo comparando el mundo.

-¿Cómo te resulta ese abanico, vos que nunca te fuiste?

Nunca sentí que el mundo estuviese cerrado para mí. Me resulta más cómodo estar acá, ir y volver. Los hemos educado para que sean libres, los hijos no son tuyos. En todo caso, son tuyos un rato.

-¿La pasaron mal por ser hijos de...?

Esto tiene tus ventajas y desventajas, los hemos educado explicando que lo que se ve para afuera es muy momentáneo. Los veo derechos, estudian, trabajan, si salen en los medios fue decisión propia.

-¿Hay una parte en la que no coincide el estereotipo con tu vida personal, en el imaginario popular, es difícil ver al rockero y disruptivo con una vida personal tan prolija?

Bueno, gran parte de eso lo fui. Pelo largo, rock, todo…

Pero soy un hombre grande ya. La verdad que, si sigo siendo ese pibe, soy un tarado. También te vas aburguesando, los hijos te cambian, la pareja te cambia y, vos los cambias a ellos.

No todo el mundo pasa 32 años de alguien, si no te seguís eligiendo. Tampoco fueron todos días diciendo que felices que somos. Es la vida de todos, un poco más expuesta.