¿Vuelven los patacones? Buenos Aires evalúa emitir su propia moneda ante el recorte nacional

El ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuestionó al Gobierno nacional por el recorte a las provincias y admitió que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, podría evaluar "emitir una moneda propia" en caso de necesitar financiamiento, como los antiguos patacones en la década de 2000.

Avalado por la Constitución Nacional y la Provincial

“Las constituciones Nacional y Provincial nos permiten emitir una moneda propia. En su momento, el Banco Provincia emitió moneda. Hay que evaluarlo", expresó Bianco.

"Hoy no estamos pensando en eso, pero llegado el caso, de ser necesario se evaluará”, remarcó el ministro de Gobierno bonaerense.

“En la provincia somos oficialismo y tenemos que gobernar y defender los intereses del pueblo bonaerense. El mandato del pueblo fue muy claro”, aseguró el funcionario provincial respecto del triunfo de Kicillof en las elecciones de octubre, donde fue reelecto por más de 20 puntos de diferencia sobre el segundo candidato más votado.

Bianco enfatizó que "el Gobierno nacional tiene una orientación política muy distinta" a la de Kicillof, y remarcó que el programa productivo bonaerense "es opuesto al programa de ajuste y privatización que quiere llevar adelante Milei”.

La mitad de la industria nacional está en Buenos Aires

“Somos una provincia austera. Necesitamos llevar adelante nuestro programa de transformación. Tenemos un potencial de crecimiento y desarrollo productivo y para eso son necesarios los fondos necesarios para seguir haciendo las transformaciones. La provincia hoy concentra el 50% de la industria en la Argentina”, destacó Bianco, y remarcó que “las medidas de los últimos días no tienen como objetivo cuidar a la industria nacional”.

El ajuste "lo paga el pueblo"

“Ellos dijeron que el ajuste no lo iba a pagar el pueblo, que lo iba a pagar la clase política. Si aumentan la carne y los fideos, el pueblo come carne y fideos. Aumenta el transporte público, la casta no viaja en transporte público. Es el pueblo el que viaja ahí”, agregó el ministro bonaerense.