Un estudio de CAME muestra desigualdad de precios entre productores y consumidores

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), expresó por medio de un estudio propio de mercado, que los consumidores pagaron en marzo un 3,7 veces más de lo que cobraron los productores por lo que comercializan.

En el trabajo, CAME asegura que el sector de producción avícola recibió 67,4% y, mostrando el ejemplo por el lado de las verduras, señaló que los productores de cebollas sólo obtuvieron un 6,3%.

Para la Unión Frutihortícola Argentina, ese muestreo no sería la realidad de economía regional de Cuyo, como lo resaltó ante Ciudadano.News su titular, Omar Carrasco: "El resultado de este análisis que hace la CAME, está hablando a nivel país y toma como referencia principalmente a los mercados de Buenos Aires, no así la región Cuyo, donde los precios y los artículos se manejan de acuerdo a lo que los mercados de la provincia manifiestan".

Carrasco también dijo: "Como ejemplo podemos tomar a la cebolla que en el último mes bajó notablemente el precio con relación a enero y febrero. En cada sector las economías regionales mandan los precios y establecen el equilibrio".

Para el productor agropecuario, las referencias que se toman muchas veces en las góndolas de súper e hipermercados, no son las que tienen el consumidor en su barrio, por eso aconsejó: "Si tomamos como referencia las góndolas de los hipermercados, los precios son muy diferentes a lo que es un negocio de barrio. El consumidor debe caminar y buscar que su proveedor de barrio mercadería con precios más amables".

Producción periodística: Daniel Gallardo.