SEDI: las claves del nuevo sistema de importaciones

Juan Pablo Bastero, director general de Jidoka (empresa dedicada a la logística y al comercio exterior) habló en Ciudadano News sobre el nuevo sistema de importaciones SEDI (Sistema Estadístico de Importaciones) que rige desde este miércoles en reemplazo de la SIRA.

"El objetivo de la SEDI es darle transparencia y rapidez al comercio internacional, en este caso las importaciones: “¿eso lo va a lograr?, sí, ¿es una herramienta en la cual al importador lo beneficia?, también, ¿vamos hacia el libre comercio?, también, ahora, esa es la parte buena, pero la parte mala es que seguimos con restricciones cambiarias a diferencia de lo que pasa en todo el mundo"

"Además seguimos con el tipo de cambio que ya no es más 365, es 940 si le sumamos el impuesto país, y no se bajaron los aranceles de importación que también se había prometido que se pondría un arancel medio”, dijo Bastero.

A su vez, explicó que hubo varios motivos por lo que no funcionó la SIRA: “Principalmente, creo que no funcionó porque también hay un sobre pedido, muchas empresas se sobren estoquearon pensando en el tipo de cambio que era barato, entonces hubo mucho pedido de importaciones y hubo mucho volumen para una poca administración y encima una administración que nunca estuvo bien a mi entender”.

Basándose en el contexto actual, el director general de Jidoka manifestó “No se puede atacar todo al mismo momento, que no hay dólares y por eso deben seguir las restricciones, pero hoy si una empresa quiere importar sus productos, lamentablemente como no hay financiación a la Argentina en el exterior, es casi nula, salvo que sean empresas vinculadas o intra firma o casas matrices de una multinacional, no existe para el común, para el 80% que mueve la Argentina que son las pymes"

"Finalmente uno termina pagando por afuera y eso va a tener que seguir sí o sí, o sea, el importador va a tener que seguir teniendo su autofinanciación, por lo menos por un tiempo”.