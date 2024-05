"Se viene una ampliación de la deuda, pero no afectará al bolsillo"

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Ejecutivo amplió a 35 billones de pesos, o su equivalente en otras monedas, la autorización para emitir Letras del Tesoro, que pueden ser reembolsables durante este 2024.

Esto, que se da en el marco de la "estrategia de reducción de emisión monetaria vía rotaciones de Pases a Letras", sirve para buscar una adecuación del monto determinado en la normativa precedente y, más que nada, porque "se hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de leyes", según reza el contenido del DNU.

Ante esta situación, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se puso en contacto con Elena Alonso, economista y asesora financiera, quien explicó en profundidad en qué consiste el trasfondo de dicho decreto.

"Hay un plan de vencimiento, y esto se hace para evitar emitir dinero, para pagar los vencimientos que ya existen, para ampliar la emisión de deuda, y así ayudar a financiar a Enarsa, que es una empresa de energía. Esto último es más bien para apuntalar al sector energético, que actualmente está con problemas de suministros y cortes de algunas industrias", explicó en el principio de la charla.

Elena Alonso, economista

"Cuando uno tiene deuda, y se acercan los vencimientos, se pagan en pesos. Pero si no hay pesos suficientes, se procede a generar una deuda para permitir la ampliación de dicha deuda (que en este caso ya estaba prevista para 2024)", explica Alonso. De esta manera, se posterga el vencimiento hacia adelante, obviamente con un interés de por medio.

-¿Habrá alguna repercusión para el bolsillo?

-No, ninguna, al menos en el corto plazo. Lo que se hace es postergar hacia adelante los vencimientos, y si se ve un cambio será en la parte energética, en las industria. Si bien no hay emisión de pesos, sí hay emisión de deuda, y en algún momento esto se tiene que absorber.

Cuando los pesos invertidos en estas Letras de Tesoro se venzan, habrá pesos en la calle. "Y esto se hace -explica la economista- porque el objetivo del gobierno es mantener la inflación, bajarla más allá del efecto recesivo que ha tenido, porque al bajar el consumo baja la inflación".

"Muchos comercios e industrias bajaron precios porque no venden, y tienen que seguir con su flujo del día para pagar sueldos y costos fijos", dice la profesional. Esta presión sobre la inflación tiene un doble impacto. "Pero no será en el corto plazo, y no va a repercutir en los bolsillos del ciudadano", aseguró la mujer.

Tres puntos a tener en cuenta

Al referirse al dólar blue, y ante las preguntas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, Elena Alonso aseguró que hay tres puntos importantes para tener en cuenta en cuanto a la versión blue de la divisa estadounidense. "Lo primero es es la bajada abrupta que tuvo, que fue más del 70% en lo que va desde el inicio del gobierno de Milei", enumera Alonso.

"Estoy hace que ahorrar en pesos genere muy pocos intereses, lo que hace que la gente se vuelque al dólar. Esto no ocurrió en las veces anteriores, cuando comenzó a bajar la tasa de interés", comienza la economista.

"En segundo lugar, las exportaciones: ¿de dónde vienen los dólares que recauda el Banco Central? La respuesta es simple: de la deuda. Hoy no se está tomando deuda en dólares en el exterior, y viene de lo que se genera en forma genuina de lo que venden las empresas argentinas al exterior".

"Esos dólares llegan directamente al Central y hoy están liquidando el 80% de esos dólares en el oficial, y el 20% lo pueden operar en el mercado de capitales, o sea, liquidar los dólares a 1.200 más o menos que está, el oficial está alrededor de 850 pesos", explica la entrevistada.

El tercer lugar lo ocupa la incidencia de los dólares transados en la Argentina. "El 5% de la divisa estadounidense que mueve la aguja en Argentina es el dólar blue. Es el mercado más pequeño, pero sirve para medir el termómetro, porque es el que todo el mundo podía adquirir", culmina la economista.