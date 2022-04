Renta Inesperada vs. Plan Real: ¿puede Argentina aplicar el modelo de Brasil?

En el contexto latinoamericano, muchos países han atravesado crisis económicas y han logrado salir adelante. Un claro ejemplo es Brasil, que logró una estabilización económica gracias al “Plan Real” desarrollado por el equipo de economía del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Cardoso.

El interrogante que surge es si es posible aplicar un plan similar al de Brasil en Argentina. La respuesta la explicó Gustavo Segré, economista y analista internacional radicado en Brasil, al programa Metaverso, en conversación con Gabriel Landart y Rebeca Miranda. “Es imposible no hacer un paralelismo cuando Argentina está tratando de meter esta renta inesperada que es un absurdo tributario por donde se lo mire”, apuntó.

Y agregó: “Brasil ha realizado una baja de impuestos, bajó el impuesto de importación de productos extra Mercosur en el 10%. En el último mes bajó a 0 el impuesto de importación extra zona de todos los productos que sean de la canasta familiar y ayer, ratificó la reducción del 25% de todas las alícuotas del impuesto al producto industrializado. Este impuesto sería similar en Argentina a los impuestos internos, y se bajó la alícuota de aquello que se pagaba 20%, al 15% y misteriosamente la expectativa del gobierno es aumentar la recaudación”.

En una comparativa de las estructuras tributarias de ambos países, Segré mencionó que la estructura tributaria de Brasil es diferente: “En Argentina la mayor parte de la recaudación es del estado nacional y coparticipa a provincias y municipios, entonces el tributo está compuesto por el impuesto, la tasa y la contribución”.

En cambio, continuó explicando, “en Brasil no hay una cantidad tan alta de impuestos pero hay una carga tributaria importante y no es diferente de la Argentina cuando analizás la carga tributaria final”.

Al respecto, el economista también analizó cómo revertir la falta de credibilidad para con Argentina: “Con un acuerdo político de los partidos mayoritarios que determine por ejemplo, lo que en algún momento se afirmó y no se cumplió. Tenemos que generar una reforma laboral, que es importante para una ley que viene de la década del ’70, hacer reformas laborales no hace perder derechos a los trabajadores, pero para ello es necesario que haya políticas de estado y Argentina no las tiene”.