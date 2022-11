En las últimas horas, un usuario de Twitter se volvió viral al compartir el insólito precio que le cobraron en un restaurante de Recoleta, después de pedir un sandwich de jamón y queso realizado con dos galletitas de agua.

De esta manera el comensal, Germán Fermo, realizó una crónica de lo que le sucedió : "Estoy en la Biela de Recoleta, pedí una traviata de mier... que es una criollita con una feta de jamón y queso de mier.... Me la cobraron 1.100 pesos".

Después de exponer lo que le pasó a través de la red social, cosechó muchas opiniones al respecto: algunas personas que lanzaron fuertes críticas al lugar, mientras que otros apuntaron contra el hombre por no mirar la carta.

El hombre contó que recibió la factura del lugar que confirmaba el costo del “sándwich mixto y cocido”, pero se asombró de lo caro que era y enojado, decidió compartirlo con la gente.

Luego de lo sucedido, el hombre brindó una entrevista a Infobae y comentó: "Hicimos un pedido muy básico y sin mirar la carta. Claro, cuando pedí la cuenta y el mozo me dijo lo que teníamos que pagar me sorprendí. ‘¿Vos estás seguro de lo que me estás cobrando? ¿No te habrás confundido de mesa? Parece que me comí un pollo al spiedo’, le dije” y agregó: "Ni bien pagué, tuiteé lo que me había pasado porque no lo podía creer: una galletita de agua, dos fetas de jamón, dos de queso y otra galletita de agua... es un delirio lo que me cobraron".

Cabe destacar que el posteo del usuario se hizo viral en Twitter, y en pocas horas, ya cosechaba más de 9 mil me gusta y 900 retuits, pero hubo gente que apoyó a Fermo, mientras que otros le cuestionaron el no mirar la carta.