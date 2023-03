Precios Justos: crece la brecha entre supermercados y almacenes

La brecha entre los productos de consumo masivo incluidos en los precios que se venden en supermercados y los que se consiguen en comercios de cercanía (principalmente almacenes) supera ampliamente lo acordado.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Santiago Manoukian, economista de la consultora Ecolatina, habló sobre la modificación acordada entre Argentina y el FMI, expresó: “En primer lugar, estamos viviendo un panorama dramático para el agro, en la semana, la Bolsa de Comercio de Rosario, Rosario volvió a hacer recortes en sus pronósticos de cosecha gruesa de soja y maíz y lo más preocupante es que no se encuentra todavía un piso para esas proyecciones".

Por lo tanto, "estamos viendo una cosecha que cuando la valoriza a los precios promedio de exportación cayó más de 17 mil millones de dólares respecto a la campaña pasada y si lo recortes siguen pueden llegar a los 20 mil millones, lo cual es un número sumamente preocupante y ahí entra la meta de reservas, que son de las tres metas que el Gobierno se compromete a cumplir en el acuerdo con el FMI".

Los otros dos temas son "la reducción del déficit fiscal primario, que tiene que reducirse este año de 2,4% al 1,9% y la tercera, es asistencia monetaria directa del Banco Central al Tesoro".

Con respecto al desembolso de 5.200 millones de dólares por un acuerdo con el FMI, Manoukian dijo: "Esos desembolsos son para que nosotros mismos le paguemos al FMI la deuda que tenemos con ellos. Entonces, vos vas pagando, te van desembolsando y con eso vas pagando".

Por consiguiente, "en marzo vas a poder sumar esos 5.200 millones de dólares y se va a poder sumar cerca de 1.600 al stock de reservas porque contabilizar en la mesa. Pero aun así, hoy estamos con el stock actual, para cumplir con esa meta de marzo, estamos cerca de 4 mil millones de diferencias, o sea el Banco Central debería tener de acá a fines de marzo cerca de 4 mil millones de dólares, prácticamente imposible y por eso el ajuste".

Sobre la economía de todos los días, y el informe de Precios Justos que hicieron desde Ecolatina y la brecha de aumentos de estos productos en lo que hace referencia a un supermercado con negocios de cercanía y los números son llamativos, preocupantes, el economista manifestó que “notamos un programa que rige mayormente en grandes superficies y no en pequeños negocios de cercanía, y va a tener un impacto mayor en los precios en los negocios de barrio que en supermercados y eso está ocurriendo, estamos viendo mayores aumentos de precios en los locales más pequeños, que son donde compran la mayor parte de los alimentos y bebidas los sectores más pobres".

“En el 10% de los hogares más pobres, en la población solo compra en el supermercado el 15%, el 10% de los hogares más rico compran sus alimentos en supermercado en un 45%. O sea, en primer lugar, no estás cubriendo los puntos de venta donde compran en mayor medida los hogares más pobres y además, el consumo se mantiene un poco más estable en supermercados, pero cae en los negocios más pequeños", reconoció.

A su vez, hay una segunda debilidad que tiene Precios Justos es que "está compuesto principalmente por productos empaquetados y es difícil hacer un acuerdo amplio y robusto con sectores que producen alimentos frescos, frutas, verduras, carne vacuna, que es una de las que está impactado en la inflación en esta primera parte del año, porque hay una gran atomización de los productores a lo largo y ancho del país porque hay una gran informalidad, y además, porque impactan muchos factores asociados a la estacionalidad, los ciclos biológicos, las inclemencias climáticas".

Otra de las debilidades de precios justos es que "la escasez de divisas va a dificultar el cumplimiento de la parte que le toca al Gobierno del acuerdo de precios justos, garantizar a las empresas un mayor acceso a las divisas para poder importar. Esas divisas no están ahora, no van a estar en el futuro, con lo cual es probable que algunos de acuerdo se resquebrajen o que va a menores incentivos para mantenerte adentro si a vos no te van a poder garantizar las divisas que te prometieron". Entonces, "estamos en un contexto con una inflación persistentemente elevada y con un programa que tiene estas debilidades".